جوجل تضيف ميزة قفل كشف السرقة لنظام أندرويد

أعلنت جوجل خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين مجموعة من مزايا الأمان الجديدة لنظام التشغيل أندرويد 15، ويشمل ذلك ميزة تسمى “قفل كشف السرقة” يمكنها اكتشاف لحظة سرقة الهاتف من يدك.

وتصل بعض هذه التحديثات مع نظام التشغيل أندرويد 15 عند وصوله هذا الخريف، مع أن ميزة اكتشاف السرقة وعددًا من المزايا الأخرى تتاح للهواتف التي تعمل بإصدارات سابقة من أندرويد، مما يجعلها متاحة لعدد كبير من الأشخاص.

وتعمل ميزة “قفل كشف السرقة” من خلال تعرف الحركات غير العادية التي قد تشير إلى قيام شخص ما بسحب هاتفك من يدك أو من الطاولة التي أمامك.

ومن أجل منع وصول اللص إلى المعلومات الموجودة ضمن جهازك، تقفل الشاشة تلقائيًا.

ويبحث النظام عن إشارات أخرى تشير إلى وجود أمور مريبة أيضًا، ويكون قادرًا على قفل الشاشة للحماية إذا حاول شخص ما إخراج الهاتف من نطاق الشبكة لمنع الوصول إليه من بُعد.

وتقدم جوجل أيضًا طريقة جديدة لقفل شاشة هاتفك من بُعد إذا وقع الجهاز في الأيدي الخطأ.

وتتيح لك ميزة “العثور على جهازي” قفل الهاتف المفقود أو المسروق أو مسحه من بُعد، ويمكنك الآن وضع علامة عليه بصفته مفقودًا لتسهيل عملية التتبع.

وتمنحك “ميزة القفل من بُعد” إمكانية قفل شاشة هاتفك باستخدام رقم هاتفك فقط وإجراء تحدٍ أمني سريع باستخدام أي جهاز.

وتصل كل هذه المزايا في وقت لاحق من هذا العام عبر تحديث خدمات Google Play للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد 10 أو الإصدارات الأحدث.

ويقدم أندرويد 15 أيضًا مزايا أمان جديدة، ويشمل ذلك “المساحات الخاصة”، التي تتيح لك وضع التطبيقات والمعلومات في منطقة مخفية منفصلة ضمن هاتفك يمكن قفلها باستخدام رقم تعريف شخصي فريد.

وتضيف جوجل أيضًا وسائل حماية عندما يحاول اللص إعادة ضبط المصنع للهاتف، مما يتطلب بيانات اعتماد المالك عند إعداد الجهاز في المرة القادمة.

ويتطلب تعطيل ميزة “العثور على جهازي” أو تمديد مهلة الشاشة الآن رقم التعريف الشخصي أو كلمة المرور أو المصادقة البيومترية، مما يضيف طبقة إضافية من الأمان تمنع إبقاء الجهاز مفتوحًا أو غير قابل للتتبع عبر الإنترنت.

في حين تتطلب المصادقة المحسنة الجديدة قياسات حيوية للوصول إلى حساب جوجل وإعدادات الجهاز المهمة وتغييرها، مثل تغيير رقم التعريف الشخصي أو تعطيل الحماية من السرقة أو الوصول إلى مفاتيح المرور، من موقع غير موثوق به.