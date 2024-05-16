جوجل تزود أندرويد بالكشف المباشر عن التهديدات

قالت جوجل خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين إنها تضيف وسائل حماية جديدة للأمان والخصوصية إلى نظام أندرويد، ويشمل ذلك الكشف عن التهديدات المباشرة عبر الجهاز لالتقاط التطبيقات الضارة، وضمانات جديدة لمشاركة الشاشة وأمن أفضل تجاه محاكيات المواقع الخلوية.

وأوضحت الشركة أنها تعمل على زيادة قدرة نظام Google Play Protect عبر الجهاز لاكتشاف التطبيقات الاحتيالية التي تحاول انتهاك الأذونات الحساسة.

ويستخدم النظام أيضًا الذكاء الاصطناعي لاكتشاف إذا كانت التطبيقات تحاول التفاعل مع الخدمات والتطبيقات الأخرى بطريقة غير مصرح بها.

وقالت جوجل إن نظام أندرويد يعطل التطبيق تلقائيًا إذا كان متأكدًا من السلوك الضار. وبخلاف ذلك، فإنه ينبه الشركة لإجراء مراجعة ومن ثم ينبه المستخدمين.

وأشارت الشركة إلى أن النظام يستخدم Private Compute Core، وهو بمنزلة صندوق حماية لمعالجة البيانات بطريقة آمنة من أجهزة الاستشعار، مثل الميكروفون والكاميرا والشاشة.

وتطرح العديد من الشركات المصنعة لأجهزة أندرويد ميزة الكشف المباشر عن التهديدات في وقت لاحق من هذا العام، ويشمل ذلك أوبو وهونر ولينوفو وشارب وون بلس.

وفي شهر أكتوبر، قدمت جوجل نظامًا يفحص تلقائيًا التطبيقات المحملة من خارج متجرها لتعرف سلوكها الاحتيالي وتنبيه المستخدمين.

وقالت جوجل: “تفحص ميزة الكشف المباشر عن التهديدات سلوك جميع التطبيقات الموجودة عبر جهازك، بغض النظر عن مصدر تثبيتها، وتبحث باستمرار عن إشارات إساءة الاستخدام والسلوك الضار. تعد الميزة مفيدة في اكتشاف التطبيقات التي قد تخفي سلوكها أو تعتم عليه لتجنب اكتشافها”.

وتزيد جوجل صعوبة وصول التطبيقات المحملة من خارج متجرها إلى الأذونات الحساسة عبر توسيع ميزة الإعدادات المقيدة في أندرويد 13 لتشمل التطبيقات المحملة من خارج متجرها ومتصفحات الويب وتطبيقات المراسلة ومديري الملفات.

ويعني هذا أن المستخدمين يحتاجون إلى السماح صراحةً بالوصول إلى أذونات معينة لهذه التطبيقات بعد التثبيت.

وتعمل عملاقة البحث أيضًا على مزايا لمنع قراءة التطبيقات الاحتيالية كلمات المرور لمرة واحدة.

ومع أندرويد 15، تخفي جوجل الرموز في الإشعارات افتراضيًا مع استثناء التطبيقات المصاحبة للأجهزة القابلة للارتداء.

وتخفي الشركة محتوى الإشعارات من المشاركين أثناء جلسة مشاركة الشاشة من بُعد، كما تخفي الشاشة عن المشاهدين من بُعد عند إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

وباستخدام أندرويد 15، يمكن للمستخدمين اختيار مشاركة المحتوى من تطبيق واحد أثناء مشاركة الشاشة بدلًا من مشاركة جميع الأنشطة عبر أجهزتهم.

وتضيف جوجل وسائل حماية تجاه التهديدات التي تمثلها محاكيات المواقع الخلوية التي تتطفل على نشاط الشبكة، مثل المكالمات والرسائل النصية القصيرة.

وتخطر الشركة الآن المستخدمين بخصوص الشبكات الخلوية غير المشفرة لحمايتهم من الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة. كما تخطر جوجل المستخدمين إذا كانت محطة خلوية وكيلة تحاول مراقبة نشاطهم.