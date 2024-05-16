جوجل تؤكد مضاعفة Wear OS 5 لعمر البطارية

قدمت جوجل خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين إصدارًا جديدًا من نظام تشغيل الساعة الذكية Wear OS 5 في معاينة المطور.

ويركز هذا الإصدار الأخير على تحسين عمر البطارية وتحسينات أخرى في الأداء، مثل تتبع التمرينات بكفاءة كبرى.

ويحصل المطورون أيضًا على أدوات محدثة لإنشاء وجوه الساعة، بالإضافة إلى إصدارات جديدة من Jetpack Compose for Wear OS و Jetpack Tiles لبناء تطبيقات الساعة.

ويعد عمر البطارية بمنزلة الترقية الرئيسية المنتظرة للمستهلكين، واستطاعت جوجل فعل ذلك من خلال التحسينات في كيفية عمل بعض البرامج.

وعلى سبيل المثال، مع تحديثات تتبع التمرين، يستخدم تشغيل الماراثون طاقة أقل بمقدار 20 في المئة مقارنةً بالإصدار السابق Wear OS 4، كما تقول جوجل.

وتصدر الشركة دليلًا للمطورين لمساعدتهم في إنشاء تطبيقات تتمتع بكفاءة كبرى.

وبعد إصدار تنسيقات Watch Face في العام الماضي، بصفتها جزءًا من Wear OS 4، تعمل جوجل على تحديث مصمم الوجوه الذي يشغل الآن 30 في المئة من وجوه الساعة في متجر جوجل بلاي.

ومن أجل دفع مطورين إضافيين إلى هذا التنسيق، تقول الشركة إنها تقيد الآن بعض مصادر البيانات للإضافات المبنية على AndroidX أو مكتبة الدعم القابلة للارتداء وتطبق قيود النشر على الوجوه المبنية باستخدام هذه المكتبات.

وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت الشركة الإصدار رقم 1.3 من Jetpack Compose for Wear OS، مع التركيز على التحديثات التي تساعد المطورين في البناء عبر الأشكال المختلفة، ويشمل ذلك Wear OS.

وفي الوقت نفسه، يضيف الإصدار رقم 1.4 من مكتبة Jetpack Tiles دعم المعاينة لبيئة التطوير المتكاملة الرسمية لنظام التشغيل أندرويد Android Studio لمساعدة المطورين في إنشاء Wear OS Tiles، وهي الشاشات القابلة للتمرير التي توفر المعلومات أو الوصول إلى الإجراءات لتطبيق WearOS.

وتساعد التحسينات الأخرى في تخطيط النص والبيانات الأخرى الموجودة عبر الشاشات، وتساعد تطبيقات المطورين في تحديد الأماكن التي تُستخدم.

وتتضمن التحديثات الأخرى لوحة استشعار جديدة لاختبار استخدام التطبيق لخدمات Google Health وإرشادات جديدة لإنشاء تطبيقات Wear OS السريعة الاستجابة عبر أحجام مختلفة للشاشات.