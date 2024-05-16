إنتل تكشف عن تقنية Thunderbolt Share

كشفت إنتل عن Thunderbolt Share، وهي تقنية تستخدم النطاق الترددي المتوفر من منافذ Thunderbolt 4 و Thunderbolt 5 لمشاركة البيانات ومزامنتها والتحكم في جهازي حاسوب باستخدام لوحة مفاتيح وفأرة واحدة.

وباستخدام Thunderbolt Share، يمكنك مشاركة الشاشات بسلاسة ونقل الملفات بسرعة بين جهازي حاسوب، مما يجعل سير العمل أكثر مرونة وإنتاجية.

وتسهل الطريقة الجديدة ربط جهازي حاسوب معًا، مع أنها ليست حلًا للتوصيل والتشغيل الفوري، إذ إنها تحتاج إلى تطبيق برمجي للعمل.

ومع Thunderbolt Share، تعمل إنتل على تحويل كابل Thunderbolt إلى وسيلة لتوصيل جهازي حاسوب ببعضهما بعضًا، أو مشاركة الملفات أو التحكم في جهاز حاسوب.

وتعد Thunderbolt Share طريقة لمشاركة البيانات بين جهازي حاسوب مما يلغي الحاجة إلى استخدام الأقراص المحمولة أو الأقراص الثابتة الخارجية لنقل البيانات.

وتدعم التقنية الجديدة وظيفة السحب والإفلات، والمزامنة التلقائية للمجلدات وتسهل عمليات نقل الملفات من أجهزة الحواسيب القديمة إلى أجهزة الحواسيب الجديدة.

وبالإضافة إلى مشاركة البيانات، تدعم Thunderbolt Share الوصول من بُعد، ويمكنك التحكم في جهاز حاسوب آخر باستخدام شاشة واحدة ولوحة مفاتيح وفأرة.

وتدعم مشاركة الشاشة بدقة تصل إلى 1080 بكسلًا بمعدل قدره 60 إطارًا في الثانية بزمن وصول منخفض ودون ضغط.

ويمكن ترخيص Thunderbolt Share مع ملحقات Thunderbolt، إذ يمكن أن تستخدمها الشاشات ذات منافذ Thunderbolt المتعددة.

وتعمل تقنية Thunderbolt Share على تحسين إنتاجية المبدعين واللاعبين، مما يتيح العمل والتعاون عبر أجهزة حواسيب متعددة.

كما أنها مفيدة للمستهلكين والمهنيين الذين يريدون شاشات مشتركة أو مساحات عمل موسعة.

وتؤكد إنتل الجوانب الأمنية لتقنية Thunderbolt Share، إذ تدعم VT-d والتحكم في وصول مستخدم ويندوز.

وتعد مشاركة البيانات عبر الكابل أكثر أمانًا بطبيعتها من استخدام الشبكة اللاسلكية أو شبكة واسعة النطاق أو السحابة.

وتقول إنتل إنها ستقدم Thunderbolt Share عبر أجهزة حواسيب وملحقات محددة بدءًا من النصف الثاني من عام 2024.

وأعلنت شركات لينوفو وأيسر وريزر و MSI و Kensington و Belkin و Promise و Plugable وغيرها تبني التقنية.

وقد باعت بعض هذه الشركات في السابق كابلات Easy Transfer المصممة للانتقال من حاسوب إلى آخر.

وتبيع Plugable كابل Thunderbolt مزودًا بتطبيق Bravura Easy Computer Sync الذي يوفر السحب والإفلات والتحكم في الحاسوب من بُعد.

وقالت إنتل: “يسعدنا الحفاظ على ريادتنا في حلول الاتصال باستخدام تقنية Thunderbolt. وتجسد Thunderbolt Share التزامنا بتقديم حلول مبتكرة وتعزيز تجارب المستخدم مع أجهزة الحواسيب”.

وأضافت: “يستطيع المستخدمون الآن الوصول بسهولة إلى جهاز حاسوب من جهاز حاسوب آخر بسرعات تقنية Thunderbolt، مما يحدث ثورة حقيقية في الإنتاجية والكفاءة للمستخدمين”.