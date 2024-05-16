آبل توقف معاملات احتيالية بأكثر من 7 مليارات دولار

أصدرت آبل بيانات جديدة بخصوص إجراءات مكافحة الاحتيال المتعلقة بتشغيلها لمتجر تطبيقات iOS، مروجة لادعاء بأنها أوقفت أكثر من 7 مليارات دولار في معاملات احتيالية محتملة على مدار السنوات الأربع بين عامي 2020 و 2023.

وأوقفت الشركة أكثر من 1.8 مليار دولار من هذا الإجمالي في عام 2023، وهو أقل من ملياري دولار من المعاملات الاحتيالية المحتملة التي أبلغت الشركة عن منعها في عام 2022.

وقالت آبل أيضًا إنها منعت أكثر من 14 مليون بطاقة ائتمان مسروقة وأكثر من 3.3 ملايين حساب من التعامل مرة أخرى بين عامي 2020 و 2023.

ويشبه ذلك ما يحدث مع أي مقاييس مؤسسية يبلغ عنها ذاتيًا، حيث يكون الهدف هو بناء سرد محدد يُظهر تفوقًا ما.

وفي حالة آبل، نجد ادعاءً متكررًا بأن نظامها البيئي للهواتف المحمولة يتميز بمعايير عالية من الأمان والموثوقية وتجربة المستخدم.

تجدر الإشارة إلى أن الروايات المضادة موجودة، مثل دعوى المطورين التي حلتها آبل في خريف عام 2022، والتي أثارت شكاوى بخصوص عمليات الرفض غير العادل للتطبيقات وعمليات الاحتيال.

ويقدم التحليل السنوي الرابع لمنع الاحتيال الذي نشرته الشركة نظرة بأثر رجعي على موقف النظام البيئي لمتجر التطبيقات من إيقاف عمليات الاحتيال والسلوكيات الإشكالية الأخرى قبل تدخل المنظمين في الاتحاد الأوروبي.

وقالت آبل إنها رفضت في عام 2023 أكثر من 1.7 مليون تطبيق مرسل لفشل تلك التطبيقات في تلبية معاييرها الصارمة للخصوصية والأمان والمحتوى.

وأوضحت أن جهودها لوقف الاحتيال في متجر التطبيقات أدت إلى إنهاء ما يقرب من 374 مليون حساب للمطورين والعملاء، وإزالة ما يقرب من 152 مليون تقييم ومراجعة بسبب مخاوف الاحتيال.

وفي عام 2023 أيضًا، قالت آبل إنها أغلقت ما يقرب من 118000 حساب مطور، وهو انخفاض ملحوظ مقارنةً بمقدار 428000 عملية إنهاء في العام السابق.

وضمن إجراءاتها لمكافحة الاحتيال في العام الماضي، كشفت الشركة عن رفضها لأكثر من 91 ألف تسجيل للمطورين، مما حال دون وصول “تطبيقات إشكالية” إلى متجر التطبيقات.

وأوضحت الشركة أن هذا القرار جاء نتيجةً لمخاوفها من احتمالية وجود أنشطة احتيالية مرتبطة بهذه الحسابات.

ورفضت الشركة في عام 2023 أكثر من 1.7 مليون تطبيق مرسل لأسباب مختلفة، ويشمل ذلك انتهاكات الخصوصية والأنشطة الاحتيالية.

ويضم فريق مراجعة التطبيقات في آبل أكثر من 500 موظف مكلفٍ بتقييم كل عملية إرسال للتطبيق.

وقالت الشركة: “يراجع الفريق في المتوسط ما يقرب من 132500 تطبيق أسبوعيًا، وراجع الفريق في عام 2023 ما يقرب من 6.9 ملايين تطبيق مقدم في حين ساعد أكثر من 192000 مطور في نشر تطبيقهم الأول عبر متجر التطبيقات”.