1000 شركة دولية وناشئة تعرض حلولها الرقمية في “سيملس الشرق الأوسط 2024”

انطلقت أمس فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي (سيملس الشرق الأوسط 2024) في مركز دبي التجاري العالمي، بتنظيم مشترك بين جامعة الدول العربية، والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وتستمر حتى يوم الخميس 16 من مايو الجاري.

وتعرض أكثر من 600 شركة دولية و400 شركة ناشئة، حلولها الرقمية وأحدث تقنياتها المتطورة في (سيملس الشرق الأوسط 2024)، الذي أجمع ممثلو الشركات العارضة فيه على أنه يُعدّ فرصة لاستعراض خبرات الشركات في قطاع سلاسل التوريد واللوجستيات، وتساعدها في مواجهة التحديات وتلبية احتياجات السوق المتطورة.

وقال آلان قدوم، المدير العام لشركة (سافوا)، وهي شركة متخصصة في مجال أتمتة المستودعات وبرمجيات سلاسل التوريد في الشرق الأوسط: “إن المعرض يتضمن عرض أحدث الابتكارات والحلول، مثل: روبوتات البناء المتقدمة وحلول البرمجيات، التي تهدف إلى تحويل عمليات التخزين وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد”. منوهًا بأن قطاع التجارة الإلكترونية يحافظ على دوره كمحرك النمو الأساسي لتقنيات أتمتة المستودعات في جميع أنحاء العالم، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط؛ إذ يسهم في تعزيز طلب مساحات التخزين الإضافية ونشر تكنولوجيا الأتمتة داخل المستودعات.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يسجّل سوق أتمتة المستودعات في الشرق الأوسط ارتفاعًا بنسبة قدرها 17.5% في معدل النمو السنوي المركب، ليصل إلى 1.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025.

وبدوره قال شارل متى، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية والشراكات في (ماي مونتي): “إن دولة الإمارات تستضيف هذا المؤتمر لكونها إحدى الدول الرائدة في مجال تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، ووضع الابتكارات موضع التنفيذ”.

فيما أوضحت سابينا ميرزا أحمدوفا، الرئيسة التنفيذية لشركة (Mappable)، أن الإمارات تواصل تقدمها المطرد في مجالات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والتنقل الذكي، مؤكدة أن حلول الخرائط القابلة للتخصيص تمكن الشركات من تحسين خدماتها اللوجستية والارتقاء بجودة خدمة العملاء من خلال أتمتة العمليات وتقليل أعباء العمل على الموظفين وذلك بتسخير تقنيات التعلم الآلي و الذكاء الاصطناعي لتقديم أفضل الحلول.

ومن جانبه ذكر أحمد حمدان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في شركة (يونيفونك)، أن الشركات تسعى إلى وضع معايير جديدة لتعزيز تفاعل العملاء من خلال أتمتة المحادثات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع رؤية (نحن الإمارات 2031)، لافتًا إلى أن معرض (سيملس الشرق الأوسط 2024) يُعدّ واحدًا من أكبر الفعاليات التقنية في المنطقة التي تركز في ابتكارات المدفوعات والتكنولوجيا المالية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، وتتيح التواصل مع الشركات الرائدة في مجال الاتصالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.