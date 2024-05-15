يأتي جهاز iPad Air 2024 الجديد من آبل بحجمين مختلفين مع أداء معزز وتصميم مُحسّن؛ مما يجعله أكثر تميزًا مقارنةً بالطراز السابق. ومع ذلك، هناك عدّة أسباب للتفكير في اختيار الطراز السابق iPad Air 2022 فهو جهاز يتمتع بقوة الأداء ويُعدّ مناسبًا للعديد من المستخدمين، وسينخفض سعره بنحو ملحوظ خلال المدة القادمة.

إذن ما هو جهاز iPad Air المناسب لك، الجهاز الجديد iPad Air 2024 أم الجهاز الأقدم قليلًا iPad Air 2022؟

لمساعدتك في اتخاذ القرار النهائي واختيار الجهاز المناسب لك، سنقدم فيما يلي مقارنة بين جهازي iPad Air 2024 و iPad Air 2022:

المواصفات الأساسية لجهازي iPad Air 2024 و iPad Air 2022:

iPad Air 2024 iPad Air 2022 المعالج معالج آبل M2. معالج آبل M1. الشاشة من نوع ( Liquid Retina IPS LCD ) بقياس قدره 11 بوصة أو 13 بوصة. من نوع (Liquid Retina IPS LCD) بقياس قدره 10.9 بوصات. خيارات ذاكرة التخزين الداخلية 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. 64 أو 128 جيجابايت. دعم قلم آبل الإلكتروني يدعم قلم Apple Pencil Pro الجديد، وقلم Apple Pencil (USB-C) يدعم الجيل الثاني من قلم آبل الإلكتروني، وقلم Apple Pencil (USB-C). الكاميرا الكاميرا الخلفية: أحادية العدسة وتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة وتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الخلفية: أحادية العدسة وتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة وتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل. عمر البطارية 10 ساعات. 10 ساعات. الألوان الأبيض، والرمادي، والبنفسجي، والأزرق. الأبيض، والرمادي، والوردي، والبنفسجي، والأزرق. السعر يبدأ من 599 دولارًا . يبدأ من 395 دولارًا.

يُعدّ جهاز iPad Air (2024) مناسبًا لك في الحالات التالية:

1- إذا كنت بحاجة إلى جهاز لوحي يضم شاشة كبيرة:

يتوفر جهاز iPad Air 2024 بحجمين هما: 11 بوصة و 13 بوصة وهذه هي المرة الأولى التي توفر آبل جهاز iPad Air بحجمين، وهذا يعني أن الأشخاص الذين يفكرون في شراء iPad Pro بسبب شاشته الكبيرة لكنهم يريدون طرازًا يُباع بسعر أقل، يمكنهم اختيار طراز iPad Air 2024 الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة.

2- إذا كنت تريد أداءً قويًا ومساحة تخزين كبيرة:

إذا كنت ترغب في استخدام جهاز iPad للقيام ببعض المهام الثقيلة، كالتحرير والتصميم، فأنت بحاجة إلى أداء قوي وذاكرة تخزين كبيرة، وهذا يعني أن جهاز iPad Air الجديد الذي يعمل بمعالج M2 سيكون مناسبًا لك.

وبفضل معالج M2 ستحصل على أداء أفضل بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالطراز السابق ومعالجة رسومات أسرع بكثير للألعاب وتحرير الفيديو.

يمكنك أيضًا الحصول على مساحة تخزين أكبر بكثير في iPad Air الجديد فهو متوفر بسعة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت وتصل إلى واحد تيرابايت. وأما الطراز السابق فيتوفر بخيارين فقط من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 64 أو 256 جيجابايت.

3- إذا كنت تستخدم جهاز iPad طوال الوقت في الوضع الأفقي:

كان هناك الكثير من الاحتجاجات من المراجعين والمستخدمين على وضع الكاميرا الأمامية لجهاز iPad Air، فهي موجودة في منتصف الجزء العلوي من الجهاز؛ مما يجبرك على استخدام الجهاز في الوضع الرأسي معظم الوقت، خاصة عند استخدام الكاميرا الأمامية للاجتماعات أو التصوير وغير ذلك.

وفي الوقت الحاضر، يستخدم معظم الأشخاص الجهاز اللوحي في الوضع الأفقي لأداء غالبية المهام، لذلك غيّرت آبل مكان الكاميرا الأمامية في جهاز iPad Air 2024 الجديد، فهذا الجهاز يضم كاميرا أمامية على الجانب الأيمن بدلًا من الجزء العلوي؛ مما يعني القدرة على إجراء مكالمات FaceTime وأداء جميع المهام التي تتطلب استخدام الكاميرا في الوضع الأفقي للجهاز.

يُعدّ جهاز iPad Air (2022) مناسبًا لك في الحالات التالية:

1- إذا كنت ستعتمد على السعر لاختيار أحدهما:

يُباع جهاز iPad Air 2022 بسعر أقل من سعر جهاز iPad Air 2024 الجديد، ومن المتوقع أن ينخفض سعره في المدة القادمة، فإذا كنت ستعتمد على السعر لاختيار أحدهما، فسيكون iPad Air 2022 هو المناسب لك.

يُباع جهاز iPad Air 2022 بسعر يبدأ من 395 دولارًا، ويُباع جهاز iPad Air 2024 بسعر يبدأ من 599 دولارًا للطراز الذي يأتي بمقاس قدره 11 بوصة وبسعر يبدأ من 799 دولارًا للطراز الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة.

2- إذا كنت بحاجة إلى جهاز iPad لأداء مهام متوسطة:

يأتي جهاز iPad Air 2022 مع شاشة Liquid Retina بمقاس قدره 10.9 بوصات ويمكنه الاستمرار بالعمل لمدة تصل إلى 10 ساعات، ويتمتع بمزايا عديدة، لكن الجانب السلبي الوحيد فيما يتعلق بالمواصفات هو المعالج؛ إذ يعمل هذا الجهاز بمعالج آبل M1 الذي ظهر أول مرة في عام 2020.

ومع أن هذا المعالج يُعدّ قديمًا فإنه قادر على معالجة المهام اليومية السهلة والمتوسطة بسلاسة، وبعض المهام الثقيلة مثل: تحرير الصور، فإذا كنت بحاجة إلى جهاز iPad لأداء مهام متوسطة فسيكون طراز iPad Air 2022 مناسبًا لك.

3- إذا كنت لا ترغب في ترقية قلم Apple Pencil الذي تستخدمه:

يعمل جهاز iPad Air الجديد مع قلم Apple Pencil Pro الجديد بالإضافة إلى قلم Apple Pencil الذي يأتي مع منفذ من نوع USB-C. فإذا كان لديك الجيل الثاني من قلم Apple Pencil ولا تفكر في ترقيته، فلن يعمل هذا القلم مع جهاز iPad Air 2024 الجديد وسيكون iPad Air 2022 هو المناسب لك.