مؤتمر Google I/O 2024.. إليك أهم مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة في محرك البحث

انطلق مؤتمر Google I/O 2024 السنوي للمطورين رسميًا أمس، وقد ركزت جوجل في هذا المؤتمر بنحو أساسي في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وكشفت النقاب عن مجموعة واسعة من المزايا الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في روبوت Gemini ومحرك البحث (Google Search)، وصور جوجل (Google Photos)، وغير ذلك.

سنتحدث في هذا المقال عن أهم مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة التي أضافتها جوجل إلى محرك البحث الأكثر شعبية في العالم. فإذا كنت تستخدم بحث جوجل للاستفسار عن أي شيء، إليك مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة التي ستُحسّن طريقة البحث عبر الإنترنت بنحو كبير:

1- مزية AI Overviews:

تقدم مزية الذكاء الاصطناعي الجديدة AI Overviews للباحثين ملخصًا للموضوع الذي يبحثون عنه وتوفر معلومات ذات صلة تشرح الإجابة عن سؤال الباحث بنحو أفضل من قبل. وتقول جوجل إن هذه المزية مفيدة للأشخاص الذين يريدون إجابة سريعة وليس لديهم الوقت لتجميع المعلومات المناسبة من مصادر متعددة.

توفر AI Overviews أيضًا للباحثين روابط لمواقع الويب التي تتحدث عن موضوع البحث للوصول إلى المزيد من المعلومات، وتشجع الأشخاص على زيارة مجموعة أوسع من مواقع الويب. بالإضافة إلى ذلك، تدّعي جوجل أن مواقع الويب المقترحة في AI Overviews تتلقى حركة مرور أكثر من مواقع الويب التي تظهر في أعلى قائمة البحث عند إجراء استعلام تقليدي.

تؤكد جوجل أن مزية AI Overviews ستُفيد الباحثين والناشرين في مواقع الويب من خلال تعزيز زيارات مواقع الويب التي تحتوي على معلومات مدروسة ودقيقة ومفيدة.

2- مزية التخطيط:

ضمّنت جوجل مهارات التخطيط التي يتمتع بها روبوت Gemini في محرك البحث؛ مما يساعدك في الحصول على خطط لوجبات الطعام، والسفر من محرك البحث مباشرة.

يمكنك أن تكتب في محرك البحث ما يلي: اكتب خطة لوجبات طعام لمدة 3 أيام تكون سهلة التحضير، وستتلقى وصفات من مواقع ويب مختلفة، ويمكنك تصدير نتائج البحث إلى مستندات جوجل أو جيميل لتتبع الخطط التي حصلت عليها.

تتوفر مزية التخطيط في الوقت الحالي للاستعلامات الخاصة بتخطيط الوجبات والسفر باللغة الإنجليزية في Google Search Labs في الولايات المتحدة، وتخطط جوجل لتطوير المزية في نهاية العام لتتمكن من منحك خططًا رياضية، وخططًا للمناسبات الخاصة.

3- البحث باستخدام مقاطع الفيديو:

في بعض الأحيان، من الصعب استخدام محرك البحث للاستعلام عن شيء تراه بعينيك، ويصعب وصفه بالكلمات، ولحل هذه المشكلة أضافت جوجل إلى محرك البحث الخاص بها مزية البحث باستخدام مقاطع الفيديو.

على سبيل المثال: إذا اشتريت مشغل أقراص ولكنه لا يعمل ولا تعرف ما المشكلة التي يعانيها، فيمكنك تسجيل مقطع فيديو وتحميله إلى محرك البحث، وستتلقى توصيات حول طرق استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

ستكون مزية البحث باستخدام الفيديو متاحة باللغة الإنجليزية لمستخدمي Google Search Labs في الولايات المتحدة، وستصل إلى المستخدمين في دول أخرى في وقت لاحق.

4- نتائج البحث المنظمة بالذكاء الاصطناعي:

قد يستغرق البحث عن بعض الوصفات وقتًا طويلاً؛ إذ يتطلب ذلك زيارة عدة صفحات ويب وحفظ كل وصفة، ثم التحقق منها لاختيار الأنسب.

ولحل هذه المشكلة، أعلنت جوجل مزية نتائج البحث المنظمة بالذكاء الاصطناعي (AI-organized results) التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء صفحة تتضمن نتائج بحث ذات صلة بالاستعلام ويسهل التنقل فيها، وستُظهر هذه الصفحة النتائج المناسبة لاستفسارك.

نتائج البحث المنظمة بالذكاء الاصطناعي متاحة الآن لعمليات البحث باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة للاستفسارات المتعلقة بوصفات الطعام. وتقول جوجل إن هذه المزية ستعمل قريبًا مع الاستعلامات المتعلقة بالأفلام والموسيقا والكتب والفنادق والتسوق وغير ذلك.