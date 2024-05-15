جوجل تلمح إلى عودة نظارات الواقع المعزز

تستعد نظارات جوجل Google Glass للعودة بفضل الذكاء الاصطناعي، وهي نظارة الواقع المعزز التي ظهرت قبل عقد من الزمن.

وكافحت الشركة لسنوات من أجل تشغيل نظارات الواقع المعزز.

وبعد التخلص التدريجي من نظارة الرأس الأولية في عام 2015، باعت الشركة إصدارات المؤسسات للشركات، مع أنها أوقفت تلك الإصدارات أيضًا في العام الماضي.

ويشير المسؤولون التنفيذيون في جوجل الآن إلى أن مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة قد تمهد الطريق لعودة نظارات الواقع المعزز.

وفي مؤتمرها السنوي للمطورين، كان أحد إعلانات جوجل هو مشروع أسترا Project Astra، وهو وكيل ذكاء اصطناعي يمكنه استخدام كاميرا الهاتف الذكي لرؤية العالم من حوله والإجابة عن أسئلة بخصوص المشهد.

وتضمن العرض التوضيحي بالفيديو خلال الكلمة الرئيسية نظارة يبدو أنها تحتوي كاميرا ونوعًا من الواجهة المرئية.

وأكد المسؤولون التنفيذيون لوكالة بلومبرغ أن الشركة تجرب فكرة صنع النظارات لمشروع أسترا Project Astra.

وقال ديميس هاسابيس، الذي يشرف على أبحاث الذكاء الاصطناعي في جوجل: “من الواضح أن مشروع أسترا Project Astra يعمل بطريقة مذهلة عبر الهواتف، ومن المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى أشكال أخرى عند تطوير هذه الأنظمة بالكامل”.

ووصف المؤسس المشارك لشركة جوجل سيرجي برين مشروع أسترا Project Astra بأنه التطبيق القاتل لجهود نظارات الذكاء الاصطناعي، مضيفًا أن جوجل كانت مبكرة جدًا بعشر سنوات عند عرض نظارتها السابقة.

وقال: “تبدو النظارة بمنزلة الجهاز المثالي لهذا النظام”، مع أنه لم يصل إلى حد تأكيد أن جوجل تعمل بنشاط على النظارات.

وأضاف برين: “تدور الفكرة حول عدم استخدام اليدين، وقد ترغب في إبداء التعليقات أثناء الطبخ أو ممارسة الرياضة، ومن المحرج فعل ذلك ويداك ممسكتان بهاتفك”.

وأشار إلى الجهود التي تبذلها شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى في صنع أجهزة ذكاء اصطناعي مماثلة بصفتها جزءًا من محاولات إيجاد طرق غير مزعجة للتفاعل مع الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وحتى بعد مرور 10 سنوات، يعتقد برين أن شكل نظارة جوجل Google Glass كان مناسبًا، مضيفًا أن الشركة للأسف أخطأت نوعًا ما في توقيت الطرح.

وفي وصف يوتيوب لفيديو مشروع أسترا Project Astra، تقول جوجل إن العرض التوضيحي يعمل عبر نموذج أولي للنظارات، لذا فإنه ليس من المستغرب أن الشركة قد ترغب في إحياء طموحاتها في مجال النظارات.