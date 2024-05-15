جوجل تكشف عن نماذج الذكاء الاصطناعي LearnLM للأغراض التعليمية

كشفت شركة جوجل عن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية LearnLM المخصصة للاستخدام في الأغراض التعليمية، خلال مؤتمر المطورين Google I/O 2024.

وقالت جوجل إنها طورت نماذج LearnLM من خلال تعاون بين قسم الأبحاث في شركة الذكاء الاصطناعي التابعة لها ديب مايند DeepMind ومؤسسة جوجل للأبحاث “جوجل ريسيرش”، وهي مبنية بالأساس على نماذج Gemini الشهيرة بهدف توفير تجارب تعليمية مبتكرة وشخصية.

وتتضمن مزايا LearnLM القدرة على تعليم الطلاب من خلال المحادثة في مجموعة متنوعة من المواضيع، وتعمل جوجل على تضمينها في تطبيقاتها المختلفة مثل يوتيوب وتطبيقات Gemini وتطبيقات البحث و Classroom.

وفي كلمة ألقاها خلال المؤتمر، أوضح جيمس مانيكا، رئيس قسم الأبحاث والتكنولوجيا والمجتمع في “جوجل ريسيرش”، أن نماذج LearnLM تهدف إلى تحويل تجارب التعلم إلى تجارب شخصية جذابة.

وتقول جوجل إنها تعمل مع المعلمين من خلال برنامج تجريبي في Google Classroom لتحسين عملية تحضير الدروس وتبسيطها، وتوفير أفكار وأنشطة ومواد تعليمية مصممة خصوصًا لاحتياجات الطلاب بمساعدة نماذج LearnLM.

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل نماذج LearnLM ضمن ميزة “التدوير للبحث Circle to Search” في أجهزة أندرويد لمساعدة الطلاب في حل المسائل الأساسية في الرياضيات والفيزياء، وهي تدعم طرح الأسئلة والحصول على الإجابات عند مشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية في يوتيوب.

وستتيح نماذج LearnLM للمستخدمين إنشاء روبوتات دردشة مخصصة ضمن تطبيقات Gemini تقدم إرشادات دراسية وأنشطة تدريبية، وستتماشى مع تفضيلات كل متعلم على حدة. وعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدمين إنشاء روبوتات مخصصة بشخصيات تعليمية.

وتخطط جوجل أيضًا للدخول في شراكة مع منظمات تعليمية، ومنها كلية كولومبيا للمعلمين، وجامعة ولاية أريزونا، وجامعة نيويورك تيش، وأكاديمية خان لتوسيع نطاق LearnLM في منتجات أخرى خلاف منتجاتها الخاصة.

ومع ذلك، فقد تواجه نماذج LearnLM بعض المشكلات في الوقت الحالي، مثل صعوبة التعامل مع الإجابات الصحيحة للطلاب، والتحكم في الهلوسة والمعلومات المضللة التي قد يقدمها.