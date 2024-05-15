جوجل تكشف المكالمات الاحتيالية بالذكاء الاصطناعي

أعلنت جوجل أنها تعمل على ميزة جديدة معتمدة على الذكاء الاصطناعي لحماية مستخدمي أندرويد من المكالمات الاحتيالية، وفقًا لما ذكرته الشركة خلال مؤتمر المطورين Google I/O 2024.

وتهدف تلك الميزة إلى تقديم نوع جديد ومتطور من الحماية لمستخدمي أندرويد ضد المكالمات الاحتيالية بمساعدة نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini Nano، الذي يُعد نسخة مصغرة من نماذج Gemini ويمكنه العمل في الأجهزة.

وتعمل تلك الميزة عن طريق تحليل المحادثات للكشف عن أي نمط احتيالي أو ضار، وترسل تلك الميزة تنبيهًا للمستخدم أثناء المكالمة حتى يتمكن من حماية نفسه في الوقت المناسب.

وعلى سبيل المثال، تحمي الميزة الجديدة مستخدمي أندرويد من الوقوع في محاولات الاحتيال عند تلقي مكالمات تطالب بمعلومات شخصية، مثل كلمات المرور أو أرقام البطاقات البنكية، أو مطالبة المستخدمين بالدفع أو تحويل الأموال على نحو عاجل، وعادةً ما تكون تلك المحاولات من المحتالين الذين يدّعون انتماءهم للبنوك والمؤسسات الرسمية.

وتعمل الميزة الجديدة على نحو كامل على الأجهزة دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، لأن نموذج Gemini Nano سوف يراقب المكالمات ويحللها في أجهزة المستخدمين دون أي تدخل من جوجل وخوادمها للحفاظ على خصوصية المكالمات.

ولا توجد معلومات بشأن موعد تشغيل ميزة الكشف عن المكالمات الاحتيالية في نظام أندرويد، لكن جوجل تقول إن تلك الميزة ستطلب اشتراكًا لاستخدامها، وإنها ستشارك المزيد من المعلومات “في وقت لاحق من العام”.

وعلى الأرجح لن تكون تلك الميزة متاحة إلا في عدد محدود من الهواتف الذكية؛ لأن نموذج Gemini Nano نفسه متاح فقط حتى الآن في سلسلة هواتف جالاكسي S24 وهواتف جوجل بكسل 8 برو، ومن المقرر إتاحته في المزيد من الهواتف الجديدة القادمة خلال العام الجاري.