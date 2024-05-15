جوجل تعلن عائلة النماذج المفتوحة Gemma 2

أعلنت جوجل خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين عددًا من الإضافات الجديدة إلى Gemma، وهي عائلتها من النماذج المفتوحة المماثلة لنماذج Llama من ميتا ونماذج ميسترال.

وقدمت الشركة Gemma 2، وهو الجيل القادم من نماذج Gemma ذات المواصفات المفتوحة، وتخطط الشركة لإطلاقها من خلال نموذج يتضمن مقدار 27 مليار معلمة في شهر يونيو.

وكشفت جوجل عن Gemma في شهر فبراير الماضي.

وكانت نماذج Gemma الصادرة في وقت سابق من هذا العام متاحة في إصدارات مكونة من ملياري معلمة و 7 مليارات معلمة، مما يجعل النموذج الجديد المكون من 27 مليار معلمة خطوة للأمام.

وأشارت جوجل إلى أن المستخدمين استخدموا نماذج Gemma أكثر من ملايين المرات عبر الخدمات المختلفة التي تتوفر فيها.

وشددت الشركة على أنها حسنت النموذج المكون من 27 مليار معلمة للتشغيل عبر وحدات معالجة الرسومات من الجيل القادم من إنفيديا، مما يجعله سهل الاستخدام.

وبغض النظر عن عدد المعلمات، لم تنشر جوجل الكثير من البيانات بخصوص Gemma 2 حتى الآن، لذا يجب على المستخدمين الانتظار لرؤية مستوى الأداء بمجرد أن يحصل المطورون على النموذج الجديد.

وتعد Gemma بمنزلة مجموعة من النماذج الخفيفة الوزن من جوجل للمطورين الذين يتطلعون إلى إدماج الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتهم وأجهزتهم.

ولا تحتاج هذه النماذج إلى ذاكرة واسعة أو استهلاك طاقة المعالجة، مما يجعلها مناسبة للاستخدام عبر الأجهزة المحدودة الموارد، مثل الهواتف الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء والحواسيب الشخصية.

ومنذ إطلاقها في وقت سابق من هذا العام، أضافت جوجل العديد من النسخ، ويشمل ذلك CodeGemma لاستكمال التعليمات البرمجية، و RecurrentGemma لتحسين كفاءة الذاكرة، و PaliGemma.

وتصف جوجل PaliGemma بأنه أول نموذج لغوي للرؤية في عائلة Gemma للتسميات التوضيحية للصور ووضع العلامات على الصور وحالات استخدام الأسئلة والأجوبة المرئية.

وفي ظل وجود مقدار 27 مليار معلمة، تعد Gemma 2 بتقديم نتائج دقيقة وأداء معزز عند التعامل مع المهام المعقدة.

ويتطلب استخدام Gemma 2 شريحة ذكاء اصطناعي واحدة متخصصة للتعامل مع العمليات الحسابية وتقليل زمن الوصول ومعالجة المهام، مثل تعرف الصور ومعالجة اللغة الطبيعية.