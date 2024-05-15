جوجل تعزز أجهزة أندرويد بمزايا الذكاء الاصطناعي

تعمل جوجل على تحديث Gemini عبر نظام أندرويد للسماح للذكاء الاصطناعي بالاستفادة بطريقة فضلى مما يظهر عبر شاشتك.

ومن المفترض أن يسمح التحديث لنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini بالاستفادة من إحدى حالات الاستخدام الفضلى، مما يساعدك في فهم مجموعة محدودة من البيانات أثناء يومك.

وفي حال تحديد Gemini بصفته أداة المساعدة الافتراضية عبر هاتف أندرويد، فإن بإمكانه تلخيص الأسئلة المتعلقة بصفحة ويب أو لقطة شاشة أو الإجابة عنها.

كما أن بإمكانه معرفة إذا كان هناك مقطع فيديو عبر شاشتك، ويطالبك بطرح أسئلة بخصوصه. ويستخدم Gemini التسميات التوضيحية التلقائية للفيديو للعثور على الإجابات.

ويستطيع Gemini فعل الشيء نفسه إذا كنت تتعامل مع ملف بتنسيق PDF، مع أنك بحاجة إلى الوصول إلى إصدار جوجل المدفوع Gemini Advanced.

وتستوعب الميزة ملفًا بتنسيق PDF بأكمله، لذا فإنها تتطلب نافذة السياق الطويلة المتاحة لمشتركي Gemini Advanced.

وبمجرد حصول Gemini على الملف بتنسيق PDF، فإنه يصبح خبيرًا في الموضوع المتعلق بالملف الذي زودته به، والذي قد يكون دليل مالك غسالة الأطباق أو إرشادات إعادة التدوير المحلية.

ويعد Gemini Advanced جزءًا من خطة Google One AI Premium بقيمة قدرها 20 دولارًا شهريًا.

كما يمكنك قريبًا سحب الصورة المولدة من خلال Gemini وإسقاطها في كل ما تعمل عليه دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات، وكل ما عليك فعله هو الضغط لمدة طويلة على الصورة في تراكب Gemini وسحبها إلى محادثة أو بريد إلكتروني.

وتذكّر هذه المزايا بأن جوجل تسعى إلى تحقيق الحلم المتمثل في البحث الواعي بالسياق لأكثر من عقد من الزمان، إذ تعد هذه المزايا الجديدة بمنزلة خطوة ملحوظة إلى الأمام مقارنةً بخدمة Google Now.

ووفقًا للشركة، فإن تحديثات Gemini عبر أندرويد تصل إلى مئات الملايين من الأجهزة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتوجد مزايا سياقية إضافية ما تزال في المراحل المبكرة من التطوير.