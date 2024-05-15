جوجل تضيف البحث عبر الفيديو إلى Google Lens

أضافت جوجل ميزة جديدة إلى أداتها للبحث المرئي Google Lens تتيح البحث عن طريق تصوير مقطع فيديو.

ومن خلال هذه الميزة، يمكنك إجراء بحث عن طريق تسجيل مقطع فيديو بهاتفك.

وكانت خدمة Google Lens تلتقط في السابق الصور الثابتة فقط، مع أنه أصبح بإمكان المستخدمين الآن استخدام كل من الفيديو والصوت لطرح السؤال.

وتتخيل جوجل أنك قد تستخدم الميزة للسؤال عن مشكلة تواجهها في سيارتك أو للحصول على معلومات إضافية بخصوص منتج تراه.

وتعد هذه الميزة الجديدة طريقة جديدة لوصول الذكاء الاصطناعي إلى منتجات جوجل، إذ أعلنت الشركة الميزة الجديدة خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين الذي يدور حول دور الذكاء الاصطناعي في كل شيء.

ويعد الفيديو مدخلًا متعدد الوسائط بطبيعته، ويعد البحث المتعدد الوسائط أمرًا مهمًا لشركة جوجل في الوقت الحالي.

وباستخدام الصورة الثابتة، يجب على Google Lens تخمين ما تسأله عن الصورة أو مطالبتك مرة أخرى بتحسين سؤالك بعد معالجة صورتك.

وباستخدام الفيديو، يمكنك توجيه الكاميرا نحو سيارتك وسؤال Google Lens عن أي شيء، وتحصل جوجل من خلال الفيديو على كل ما تحتاج إليه من أجل فهم سؤالك والإجابة عنه.

وفي حال بحثت باستخدام مقطع فيديو، فإنك تظل تحصل على نتائج بحث جوجل عادية نسبيًا، إذ إن الهدف هو الوصول إلى النتائج بسرعة وتسهيل إخبار جوجل بما تبحث عنه.

وقالت الشركة: “لنفترض أن غسالة الأطباق معطلة، وهناك أضواء تومض، وأنت لا تعرف أي أضواء تومض ولا تعرف كيف توضح تكرار الوميض، وهنا يأتي دور مقطع الفيديو الذي يعرض كل ما تحتاج جوجل إلى معرفته من أجل تحديد نموذج غسالة الأطباق وأي أضواء تومض ولماذا تومض وما هي المشكلة، ولا توجد طريقة لفعل ذلك من خلال الكلمات المفتاحية”.

وتعد Google Lens جزءًا أساسيًا من مستقبل بحث جوجل بسبب ارتباطها بمبادرات الشركة للذكاء الاصطناعي.