جوجل تستخدم الذكاء الاصطناعي لأوصاف TalkBack

تستخدم جوجل الذكاء الاصطناعي لتعزيز مزايا إمكانية الوصول، وأعلنت الشركة أن إمكانيات Gemini Nano قادمة إلى ميزة إمكانية الوصول TalkBack، مما يوفر للمستخدمين ذوي الهمم أوصافًا ثرية وواضحة للصور.

ويعد هذا مثالًا لشركة تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لجلب برامجها إلى مستخدمين إضافيين.

وحصل Gemini Nano على دعم الوسائط المتعددة، مما يعني أن جهاز أندرويد يعالج النص مع فهم أفضل للعوامل الأخرى، مثل المشاهد والأصوات واللغة المنطوقة.

ولا يتطلب Gemini Nano اتصالاً بالشبكة للتشغيل لأن جوجل صممته ليعمل بالكامل عبر الجهاز، وتستخدم جوجل Gemini Nano من أجل إنشاء أوصاف سمعية للأشياء لذوي الهمم.

وتعد TalkBack ميزة موجودة تقرأ بصوت عالٍ وصفًا للصورة، سواء كانت تلك الصورة التي التقطتها أو من الإنترنت. ويوفر دعم Gemini Nano للوسائط المتعددة فهمًا مفصلًا للصورة.

وعرضت جوجل مثالًا يصور فستانًا، وأنشأت ميزة TalkBack وصفًا يقول: “صورة مقربة لفستان من القماش القطني باللونين الأبيض والأسود. الفستان قصير وذو ياقة وأكمام طويلة وهو مربوط عند الخصر بربطة كبيرة”.

ووفقًا للشركة، يواجه مستخدمو TalkBack نحو 90 صورة غير مصنفة تقريبًا يوميًا. وباستخدام النماذج اللغوية الكبيرة، فإن الميزة تصبح قادرة على تقديم نظرة ثاقبة للمحتوى، مما قد يغني عن الحاجة إلى إدخال شخص ما تلك المعلومات يدويًا.

وقالت جوجل: “يساعد هذا التحديث في ملء المعلومات المفقودة، سواء كان ذلك تفاصيل إضافية بخصوص ما هو موجود في الصورة التي أرسلتها العائلة أو الأصدقاء أو نمط الملابس وقصتها عند التسوق عبر الإنترنت”.

ويصل Gemini Nano إلى ميزة TalkBack في وقت لاحق من هذا العام، مما قد يغير قواعد اللعبة لذوي الهمم.

وأطلقت جوجل TalkBack أول مرة في عام 2009، وهي تقرأ بصوت عالٍ ما هو موجود عبر الشاشة، كما تتيح للمستخدمين التنقل في أجهزتهم باستخدام الإيماءات المخصصة، وتدعم الأوامر الصوتية ولوحة مفاتيح بريل الافتراضية.