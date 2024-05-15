جوجل تساعد الطلاب في حل الواجبات المدرسية

تعمل جوجل على تحسين ميزة التدوير للبحث Circle to Search في نظام أندرويد، من أجل مساعدة الطلاب في حل الواجبات المدرسية في مادتي الرياضيات والفيزياء، وفقًا لما ذكرته جوجل في مؤتمر المطورين Google I/O 2024.

وتتيح تلك الميزة للمستخدمين وضع دائرة حول أي شيء على شاشة الهاتف للبحث عنه عبر جوجل، ومع التحديثات الجديدة، سيكون بإمكان الطلاب استخدام ميزة Circle to Search للحصول على مساعدة الذكاء الاصطناعي في حل المسائل اللفظية الرياضية في واجباتهم المدرسية.

ووفقًا لجوجل، فإن الهدف من تلك الميزة ليس إنجاز الواجبات المنزلية نيابةً عن المستخدمين، وإنما مساعدتهم في التعامل مع المسائل المختلفة.

وتسعى جوجل من خلال تلك الميزة إلى تقليل المخاوف بشأن إدماج الذكاء الاصطناعي في عملية التعليم، وقد أعلنت الشركة أيضًا نماذج ذكاء اصطناعي للأغراض التعليمية أطلقت عليها اسم LearnLM، وتعد ميزة حل المسائل الرياضية والفيزيائية من المزايا المعتمدة على تلك النماذج.

وفي وقت لاحق من العام الجاري، ستكتسب ميزة Circle to Search أيضًا القدرة على حل المعادلات الرياضية المعقدة التي تتضمن صيغًا ورسومًا بيانية ومخططات وغيرها.

وأُطلقت ميزة Circle to Search لأول مرة في سلسلة هواتف جالاكسي S24 من سامسونج مطلع العام الجاري، ثم وفرتها جوجل في هواتف بكسل 8 وبعض هواتف أندرويد الأخرى، وتقول جوجل إن تلك الميزة باتت متوفرة في ما يزيد على 100 مليون هاتف يعمل بنظام أندرويد حاليًا، وتسعى إلى توسيع نطاقها لتصل إلى 200 مليون هاتف بحلول نهاية عام 2024 الجاري.