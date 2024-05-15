جوجل تدمج الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتها الأساسية

أعلنت جوجل إدماج مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي Gemini في تطبيقاتها الأساسية الموجهة للمستخدمين، وفقًا لما أعلنته الشركة في مؤتمر المطورين Google I/O 20204.

وقالت الشركة إن Gemini سيكون موجودًا في خدمة البريد الإلكتروني Gmail من أجل مساعدة المستخدمين في كتابة رسائل البريد الإلكتروني وتلخيصها، والبحث المتقدم في صندوق البريد، والمساعدة في تنفيذ مهام أكثر تعقيدًا، مثل مقارنة أسعار المنتجات، وتلخيص مجموعة من الرسائل، وفحص المرفقات والإجابة عن الأسئلة التي تخصها، وتلخيص الاجتماعات المصورة، وغيرها من المهام.

وقالت جوجل إن مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini سيكون متكاملًا مع تطبيقات الإنتاجية الأخرى، مثل التقويم والمهام والملاحظات.

وسيكون بإمكان تطبيق Gemini مثلًا إضافة قائمة من الأحداث الموجودة في صورة ملتقطة مباشرةً إلى تطبيق التقويم أو المهام، كما سيكون بالإمكان حفظ أي محتوى يقدمه Gemini مباشرة كملاحظة في تطبيق الملاحظات Keep، وسيكون ذلك متاحًا عبر امتدادات التطبيقات والخدمات الخاصة بجوجل داخل المساعد الذكي.

وفي سياق متصل، ستعمل جوجل على إدماج قدرات Gemini في منصة الخرائط Google Maps، وتحديدًا في واجهة برمجة التطبيقات الموجهة للمطورين، إذ سيتمكن المطورون من عرض ملخصات الذكاء الاصطناعي للأماكن والمناطق في تطبيقاتهم ومواقعهم الإلكترونية، وستكون تلك الملخصات مبنية على تحليل التعليقات في مجتمع خرائط جوجل الذي يضم أكثر من 300 مليون مساهم.

وبفضل تلك الإمكانية الجديدة، لن يضطر المطورون بعد الآن إلى كتابة الأوصاف المخصصة للأماكن على نحو يدوي، كما تعمل جوجل أيضًا على جلب نتائج البحث السياقية المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى واجهة برمجة التطبيقات للأماكن Places API، وعندما يبحث المستخدمون عن أماكن في منتج أحد المطورين، ستُعرض التعليقات والصور ذات الصلة ببحثهم.

وتأتي تلك التغييرات استمرارًا لسياسة جوجل في إتاحة مزايا الذكاء الاصطناعي للمستخدمين وجعلها جزءًا من تجربة الاستخدام اليومية لهم.