جوجل تجلب إمكانات Gemini إلى منصة الخرائط

أعلنت جوجل خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين أن إمكانات نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini قادمة إلى منصة الخرائط للمطورين، بدءًا من واجهة برمجة تطبيقات الأماكن.

ومن خلال هذه الإمكانية الجديدة، يستطيع المطورون عرض ملخصات الذكاء الاصطناعي للأماكن والمناطق في تطبيقاتهم ومواقعهم الإلكترونية.

وتولد الملخصات بناءً على تحليل Gemini للرؤى من مجتمع خرائط جوجل الذي يضم أكثر من 300 مليون مساهم.

وبفضل هذه الإمكانية الجديدة، لن يضطر المطورون بعد الآن إلى كتابة أوصافهم الخاصة للأماكن، الأمر الذي يوفر قدرًا كبيرًا من الوقت والجهد لمطوري التطبيقات الذين قد يحتاجون تقليديًا إلى كتابة ملخصات كل موقع يبحث عنه مستخدمو تطبيقاتهم.

وعلى سبيل المثال، إذا كان أحد المطورين لديه تطبيق لحجز المطاعم، فإن هذه الإمكانية الجديدة تساعد المستخدمين في فهم المطعم الأفضل لهم.

وعندما يبحث المستخدمون عن المطاعم في التطبيق، فإن بمقدورهم رؤية جميع المعلومات المهمة بسرعة، مثل التخصصات والعروض وأجواء المكان.

وتتضمن نتيجة البحث وصفًا موجزًا وبارزًا للمطعم مع توضيح ملخص بالذكاء الاصطناعي، ويمكن للمستخدمين توسيع ملخص الذكاء الاصطناعي من أجل الحصول على معلومات إضافية متعمقة بخصوص الموقع.

وتتوفر الملخصات الجديدة للعديد من أنواع الأماكن، ويشمل ذلك المطاعم والمحلات التجارية ومحلات السوبر ماركت والحدائق ودور السينما.

وتعمل جوجل أيضًا على جلب نتائج البحث السياقية المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى واجهة برمجة تطبيقات الأماكن.

وعندما يبحث المستخدمون عن أماكن في منتج أحد المطورين، يستطيع المطورون عرض التعليقات والصور ذات الصلة ببحثهم.

وإذا كان لدى المطور تطبيق يسمح للمستخدمين باستكشاف المطاعم المحلية، فإن بإمكان مستخدميه البحث عن المطاعم المناسبة لهم ورؤية قائمة بأماكن تناول الطعام ذات الصلة، إلى جانب التقييمات والصور ذات الصلة بالمطاعم.

وتتوفر نتائج البحث السياقية عالميًا، كما تتوفر ملخصات الأماكن والمناطق في الولايات المتحدة. وتخطط جوجل لتوسيعها لتشمل بلدانًا إضافية في المستقبل.