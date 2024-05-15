جوجل تتيح التحكم في الألعاب باستخدام وجهك

أعلنت جوجل خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين أنها تتيح لمطوري أندرويد الوصول إلى التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر لفأرة الألعاب التي لا تتطلب استخدام اليدين والتي يمكنك التحكم فيها عن طريق رسم الوجوه Project Gameface.

ويستطيع المطورون الآن إدماج ميزة إمكانية الوصول في تطبيقاتهم، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم في المؤشر بإيماءات الوجه أو عن طريق تحريك رؤوسهم.

ويمكن للمستخدمين فتح فمهم لتحريك المؤشر أو رفع حاجبيهم للنقر والسحب، مما يسمح للهواتف الذكية بالاستمتاع بتجربة عدم استخدام اليدين.

وضمن تدوينة إعلان وصول Project Gameface إلى الهواتف الذكية، أوضحت جوجل أن الميزة تعد وسيلة للتحكم في تطبيقات أندرويد في المستقبل.

وكانت جوجل قد أعلنت Project Gameface لأجهزة الحواسيب في العام الماضي خلال مؤتمرها السنوي للمطورين.

وتستخدم الميزة كاميرا الجهاز وقاعدة بيانات لتعبيرات الوجه من واجهة برمجة تطبيقات اكتشاف معالم الوجه الخاصة بإطار العمل المفتوح المصدر MediaPipe لمعالجة المؤشر.

وقالت جوجل: “تتبع الميزة تعبيرات الوجه وحركات الرأس من خلال كاميرا الجهاز وتترجمها إلى تحكم بديهي وشخصي”.

وأضافت: “يستطيع المطورون الآن إنشاء تطبيقات تتيح لمستخدميها إعداد تجربة خاصة من خلال تخصيص تعبيرات الوجه وأحجام الإيماءات وسرعة المؤشر والمزيد”.

وصممت جوجل Project Gameface في البداية للاعبين، مع أنها تقول إنها تعاونت مع المؤسسة الاجتماعية التي تدعم ذوي الهمم Incluzza لمعرفة كيفية توسيع Project Gameface ليشمل حالات الاستخدام التعليمية والعملية وغيرها، مثل القدرة على كتابة رسائل إلى العائلة أو البحث عن وظائف جديدة.

واستوحت الشركة Project Gameface من قصة مشغل ألعاب الفيديو المصاب بالشلل الرباعي، لانس كار، الذي يعاني ضمور العضلات، وهو مرض تقدمي يضعف العضلات.

ولجأ كار سابقًا إلى الأجهزة الطرفية التي لا تعمل باللمس للتحكم في الألعاب والاستمتاع بها بطريقته.

وتعاون كار مع جوجل في المشروع لإضفاء الحيوية على Project Gameface، وذلك بهدف إنشاء بديل منخفض التكلفة ويمكن الوصول إليه لأنظمة تتبع الرأس المرتفعة الثمن.