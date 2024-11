جوجل تتيح إنشاء روبوتات الذكاء الاصطناعي المخصصة

أعلنت شركة جوجل أنها ستمنح المستخدمين القدرة على إنشاء روبوتات دردشة مخصصة تعمل بالذكاء الاصطناعي استنادًا إلى نموذج Gemini، وفقًا لما ذكرته الشركة في مؤتمر المطورين Google I/O 2024.

وتطلق جوجل على روبوتات الدردشة المخصصة اسم “الجواهر Gems”، وستكون متاحة لمشتركي Gemini Advanced خلال وقت قريب.

وتُعد الوظيفة الأساسية للروبوتات المخصصة هي تنفيذ مهام محددة، عوضًا عن الاستخدامات العامة لمساعد الذكاء الاصطناعي Gemini.

وسيكون بإمكان المستخدمين إنشاء روبوتات ذكاء اصطناعي بشخصيات مختلفة، مثل مساعد الكتابة الإبداعية أو مدرب صالة الألعاب الرياضية أو مساعد الطاهي أو رفيق البرمجة أو معلم الرياضيات وغيرها.

وعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدمين إنشاء روبوت مخصص مع كتابة التعليمات التي يريد المستخدم من الروبوت تنفيذها، وسيتصرف الروبوت بناءً على تلك التعليمات.

وتساعد تلك الطريقة المستخدمين على تخصيص تجربة التفاعل مع مساعد Gemini في خدمات جوجل المختلفة، إذ تجعل الروبوت أكثر فاعلية، وتوفر على المستخدمين الكثير من الوقت والجهد.

ويأتي ذلك الإعلان الجديد من جوجل ردًا على شركة OpenAI المنافسة التي أطلقت متجر GPT الذي يتيح للمستخدمين إنشاء روبوتات ذكاء اصطناعي مخصصة ومشاركتها مع الآخرين عبر المتجر.

ومع أن تلك الميزة ستكون مقتصرة فقط على المشتركين في روبوت Gemini Advanced المأجور، لكن يتوقع أن توفرها جوجل لكافة المستخدمين لاحقًا، كما فعلت OpenAI حديثًا بإعلانها إتاحة متجرها لكافة المستخدمين، ومنهم أصحاب الحسابات المجانية.

Whether you need a yoga bestie or calculus tutor, in the coming months you’ll be able to customize Gemini, saving time when you have specific ways you interact with Gemini again and again. We’re calling these Gems. #GoogleIO pic.twitter.com/YQOHsUbMWE

— Google (@Google) May 14, 2024