جوجل تبني Gemini Nano في متصفح كروم

أعلنت جوجل في مؤتمرها السنوي للمطورين أنها تبني نموذجها المصغر للذكاء الاصطناعي Gemini Nano مباشرةً في متصفح كروم لأجهزة الحواسيب، بدءًا من الإصدار رقم 126.

ويستخدم كروم Gemini Nano لتشغيل مزايا الذكاء الاصطناعي عبر الجهاز، مثل توليد النص.

وتقول الشركة إن هذا يتيح للمطورين استخدام النموذج الموجود عبر الجهاز لتشغيل مزايا الذكاء الاصطناعي.

وتخطط جوجل نفسها لاستخدام هذه الإمكانية الجديدة لتشغيل مزايا، مثل أداة ساعدني في الكتابة الموجودة من Workspace Lab في جيميل.

ومن أجل توفير Gemini Nano ضمن كروم، تقول جوجل إنها عدلت النموذج وحسنت المتصفح من أجل تحميل النموذج بسرعة.

وتقول الشركة إن عملها على دعم WebGPU و WASM في كروم هو الذي سمح لهذه النماذج بالعمل بسرعة معقولة عبر مجموعة واسعة من الأجهزة.

وتجري جوجل محادثات مع مطوري المتصفحات الآخرين لتمكين هذا – أو ميزة مماثلة – في متصفحاتهم أيضًا.

وقالت الشركة: “بدأنا بالتعامل مع المتصفحات الأخرى ونفتح برنامج معاينة مبكر للمطورين. نعتقد أن الويب جاهز للذكاء الاصطناعي مع إدماج webGPU و WASM و Gemini في كروم”.

ويسمح لك التكامل بفعل أشياء، مثل توليد مراجعات المنتج ومنشورات الوسائط الاجتماعية وغيرها من داخل كروم مباشرةً.

وبالمثل، أضافت مايكروسوفت مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot إلى إيدج في العام الماضي، مما يتيح لك طرح الأسئلة وتلخيص المعلومات التي تظهر عبر شاشتك.

وعلى عكس Gemini Nano في كروم، فإن Copilot في إيدج لا يعمل محليًا عبر جهازك.

وتراهن الشركة على تمكين عدد من واجهات برمجة التطبيقات العالية المستوى في كروم لترجمة النص وتوفير التسميات التوضيحية في المتصفح باستخدام نماذج Gemini.

وأعلنت جوجل أيضًا أنها تجعل Gemini Nano متاحًا في وحدة التحكم Chrome DevTools، التي يستخدمها المطورون لتصحيح أخطاء تطبيقاتهم وضبطها.

ويمكن لنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini Nano تقديم تفسيرات لرسائل الخطأ بالإضافة إلى اقتراحات بخصوص كيفية إصلاح مشكلات البرمجة.