المزايا الجديدة في روبوت Gemini Advanced التي أُعلنت في Google I/O 2024

Gemini Advanced هو الإصدار المأجور من روبوت الذكاء الاصطناعي Gemini، وقد صممته جوجل لتوليد النصوص والأكواد البرمجية والصور والإجابة عن الاستفسارات المختلفة بنحو احترافي. وركزت جوجل في تطوير هذا الروبوت باستمرار، وأصبح يعمل بالنموذج اللغوي Gemini 1.5 Pro، وهو من أحدث النماذج اللغوية التي تطلقها جوجل.

وخلال مؤتمر I/O 2024 أعلنت جوجل تحديثات جديدة لروبوت Gemini Advanced ستكون متاحة في الأشهر المقبلة. ويمكن للأشخاص الراغبين في استخدام هذا الروبوت الاشتراك بسعر قدره 20 دولارًا شهريًا، وسيحصلون على نسخة تجريبية مجانية لمدة شهرين.

فإذا كنت تفكر في البدء باستخدام روبوت Gemini Advanced أو تستخدمه من قبل، إليك أهم المزايا الجديدة التي أضافتها جوجل حديثًا إلى روبوتها المتطور:

1- إمكانية تحميل الملفات مباشرة إلى روبوت Gemini Advanced:

يسمح النموذج اللغوي الجديد Gemini Pro 1.5 لمستخدمي Gemini Advanced بإجراء محادثات أطول وإعطاء روبوت الدردشة مستندات كبيرة لمعالجتها؛ إذ يمكن للمشتركين تحميل الملفات مثل: ملفات PDF الطويلة التي يريدون من Gemini Advanced تلخيصها أو الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بها.

يمكن للمستخدمين تحميل الملفات مباشرة إلى Gemini Advanced ويمكنهم تحميل ملفات PDF يصل طولها إلى 1500 صفحة أو طلب تلخيص ما يصل إلى 100 رسالة من رسائل البريد الإلكتروني.

وأوضحت جوجل أن روبوت الدردشة المتميز الخاص بها يمكنه معالجة الصور في الملفات، وقالت الشركة أيضًا إن الملفات التي يُحمّلها المستخدم ستكون خاصة ولن تُستخدم لتدريب روبوت الذكاء الاصطناعي.

2- تخطيط الرحلات باحترافية:

أعلنت جوجل أيضًا مزايا متقدمة لتخطيط الرحلات لمستخدمي Gemini Advanced ستكون متاحة في الأشهر المقبلة. ومن خلال التكامل مع تطبيقات جوجل الأخرى، مثل: جيميل والتقويم يمكن أن يمنح روبوت Gemini Advanced المستخدمين مسارات رحلات مجهزة بنحو مثالي مع مراعاة أوقات رحلاتهم وتفضيلات الوجبات والأحداث المجدولة والأنشطة المفضلة.

شاركت الشركة هذا المثال: يمكنك أن تكتب لروبوت Gemini: أنا وعائلتي ذاهبون إلى ميامي بمناسبة عيد العمال. ابني يحب الفن وزوجي يريد تناول المأكولات البحرية الطازجة. هل يمكنك سحب معلومات رحلتي والفندق من جيميل ومساعدتي في التخطيط لعطلة نهاية الأسبوع؟

مطالبة مثل هذه تتيح لروبوت Gemini Advanced معرفة أنواع الطعام والأنشطة المفضلة، وفي مثال السابق، سيركز الروبوت في اقتراح مطاعم تقدم المأكولات البحرية ومعارض فنية يمكن زيارتها، ويسحب معلومات رحلتك والفندق من بريدك الإلكتروني للتخطيط لوقت وصولك والتوصية بأماكن قريبة.

3- إمكانية تخصيص روبوت Gemini Advanced:

كشفت جوجل خلال مؤتمر المطورين عن مزية جديدة تُسمى (Gems) ستكون مدمجة في روبوت Gemini Advanced وتمكّن المستخدمين من إنشاء إصدار مخصص من Gemini.

باستخدام مزية Gems، يمكن للمستخدمين إنشاء روبوت مساعد خاص بهم، مثل: مساعد المطبخ أو مدرس الرياضيات أو مدرب رياضي أو دليل الكتابة الإبداعي. ويمكن للمستخدمين إنشاء روبوت خاص بكتابة التعليمات التي يريد المستخدم من الروبوت تنفيذها، وسيتصرف الروبوت بناءً على تلك التعليمات، وتساعد هذه الطريقة المستخدمين في تخصيص تجربة التفاعل مع Gemini.

ومع أن هذا يبدو مشابهًا لمزية GPTs في ChatGPT، فإن Gems تمزج بين GPTs ومزية التعليمات المخصصة (Custom Instructions).

GPTs هي روبوتات تدعم مزايا ChatGPT يمكنك إنشاؤها في ChatGPT باستخدام معلومات مخصصة لأغراض مختلفة وإتاحتها للآخرين في متجر GPT. وأما التعليمات المخصصة (Custom Instructions) فهي توجيهات يمكنك إعدادها في حسابك للسماح لروبوت ChatGPT بمعرفة كيفية مخاطبتك والرد على استفساراتك حتى تتمكن من الحصول على تجربة مخصصة عند إجراء محادثات مع الروبوت.