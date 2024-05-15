آبل تقلل دوار الحركة أثناء استخدام آيفون في السفر

أعلنت آبل رسميًا مجموعة جديدة من مزايا تسهيلات الاستخدام لهواتف آيفون وأجهزة آيباد، ومنها ميزة “إشارات حركة السيارة Vehicle Motion Cues” التي يتوقع أن تلقى قبولًا واسعًا بعد إطلاقها، إذ تهدف إلى منع دوار الحركة عند استخدام هواتف آيفون وأجهزة آيباد أثناء السفر في السيارات.

ووفقًا لما ذكرته شركة آبل، فإن الأبحاث تظهر أن دوار الحركة يحدث عادةً بسبب تضارب حسي بين ما يراه الشخص وما يشعر به، مما قد يمنع بعض المستخدمين من استخدام هواتف آيفون أو أجهزة آيباد على نحو مريح أثناء ركوب مركبة متحركة.

وصممت آبل ميزة إشارات حركة السيارة Vehicle Motion Cues لتجنب ذلك التعارض الحسي، إذ ستُعرض نقاط سوداء متحركة على جانبي الشاشة تحاكي حركة السيارة في الوقت الفعلي عند التسارع أو الاتجاه يمينًا أو يسارًا أو استخدام المكابح.

وتعتمد تلك الميزة على الحساسات المدمجة في هواتف آيفون وأجهزة آيباد لاكتشاف وجود المستخدم في مركبة متحركة، بالإضافة إلى رصد تغييرات الحركة، وهي تعرض النقاط السوداء على الشاشة استنادًا إليها.

وتظهر النقاط السوداء المتحركة في أجهزة آبل على جانبي الشاشة لكي لا تتعارض مع المحتوى الذي يظهر فيها، ويمكن ضبط الميزة لتظهر تلقائيًا، كما يمكن تشغيلها وإيقافها من مركز التحكم.

وبالإضافة إلى تلك الميزة، كشفت آبل عن مزايا أخرى ضمن قسم تسهيلات الاستخدام، ومنها التحكم في أجهزة آيفون وآيباد بحركة العين، والتحكم الصوتي في CarPlay، وغيرها.

ومن المقرر إطلاق تلك المزايا الجديدة مع أنظمة iOS 18 و iPadOS 18 الجديدة التي ستصدر لاحقًا العام الجاري.