OpenAI تتيح متجر GPT لكافة المستخدمين

أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي OpenAI إتاحة متجر GPT الخاص بها لكافة المستخدمين، وفقًا لما ذكرته، ميرا موراتي، كبيرة المسؤولين التقنيين في الشركة.

وأتاحت الشركة متجر GPT منذ إطلاقه للمشتركين فقط في الخطط المأجورة مثل ChatGPT Plus. ووفقًا للمستجدات التي أعلنتها الشركة، فإن المتجر سيكون متاحًا أيضًا لأصحاب الحسابات المجانية.

وأطلقت الشركة متجرها مطلع العام الجاري، وهو يتيح للمشتركين إنشاء روبوتات الذكاء الاصطناعي المخصصة التي تؤدي وظائف محددة، وتطلق عليها الشركة اسم GPTs، ويسمح المتجر بمشاركة تلك الروبوتات مع المستخدمين الآخرين.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى عدد كبير من الروبوتات المخصصة في متجر GPT، ومنها روبوت Consensus للبحث وتجميع النتائج من ملايين الأوراق البحثية الأكاديمية، وروبوت معلم البرمجة من Khan Academy، وروبوت Canva لتصميم العروض التقديمية ومنشورات الشبكات الاجتماعية، وروبوت Books وهو عبارة عن دليل للكتب والأدب، وغيرها من الروبوتات التي يُقدر عددها بالملايين.

وستؤدي إتاحة متجر GPT على نطاق واسع إلى زيادة عدد الروبوتات المخصصة في المتجر، علمًا بأن عملية إنشاء تلك الروبوتات سهلة، إذ لا تتطلب بالضرورة خبرة برمجية، وتُنشر بسهولة بعد مراجعتها، كما أن الشركة نفسها تخطط لطرح برنامج يمكّن أصحابها من تحقيق الأرباح منها وفقًا لمعدلات استخدامها.

ويُعد متجر GPT من المزايا التي كانت متاحة حصريًا فقط لمشتركي ChatGPT مع مزايا أخرى مثل رفع الملفات والصور وتحليل البيانات والبحث عبر الويب وغيرها، لكن OpenAI قررت طرحها لأصحاب الحسابات المجانية أيضًا ضمن قيود محددة.

وسيحصل أصحاب الحسابات المجانية أيضًا على ميزة الوصول إلى نموذج GPT-4o الجديد، وهو نموذج أذكى وأسرع من نموذج GPT-3.5 الحالي المتاح في الحسابات المجانية.