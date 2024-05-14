HMD Global تعلن إعادة تسمية XR21 و T21

أعلنت HMD Global أول هاتف ذكي متين يدعم تقنية الجيل الخامس، وهو XR21.

وتضمنت خطة العمل الجديدة للشركة إعلان هواتف تحت علامتها التجارية، وكان الأول هو Pulse ذو الأسعار المعقولة، إلى جانب إعلان هواتف Nokia غير الذكية وأجهزة Nokia المعاد تسميتها سابقًا.

وفي حال كان الاسم مألوفًا، فذلك لأن الجهاز بمنزلة نسخة كربونية من Nokia XR21 الذي أعلنته الشركة في شهر مايو من العام الماضي.

ويأتي هاتف XR21 من HMD Global بالمواصفات والمظهر نفسهما لهاتف Nokia XR21 مع الاختلاف الوحيد وهو شعار HMD Global بدلًا من شعار Nokia.

ويأتي هاتف XR21 بشاشة من نوع IPS LCD بقياس قدره 6.49 بوصات وبدقة قدرها 1080×2400 بكسلًا ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا ونسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 20:9.

وتتميز الشاشة بطبقة من زجاج الحماية Corning Gorilla Glass Victus مع ذروة سطوع قدرها 550 شمعة في المتر المربع، إلى جانب إمكانية استخدم الشاشة بأيدٍ مبتلة وقفازات.

وحصل الجهاز على شهادة MIL-STD-810H من الدرجة العسكرية ويتميز بشهادة IP69K، وهو أعلى تصنيف حماية تجاه الماء والغبار.

وزودت HMD Global الجهاز بمجموعة الشرائح Snapdragon 695 المقترنة بذاكرة وصول عشوائي قدرها 6 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 128 جيجابايت.

ويوجد في الجهة الخلفية كاميرا مزدوجة بعدسة رئيسية بدقة قدرها 64 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية غير قابلة للإزالة بسعة قدرها 4800 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 33 واط، وهي متوافقة مع QC3.0 و PD2.0.

ووفقًا للشركة، فإن عمر البطارية يصل إلى يومين من الاستخدام، وتحافظ البطارية على أكثر من 80 في المئة من سعتها الأصلية حتى بعد مقدار 800 دورة شحن كاملة.

ويعمل XR21 بنظام التشغيل أندرويد 13، وتعد الشركة بسنتين من ترقيات نظام التشغيل وثلاث سنوات من التحديثات الأمنية.

ويأتي XR21 بسعر قدره 600 يورو لنسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت.

يشار إلى أن HMD Global لا تزال تبيع جهاز XR21 الذي يحمل علامة Nokia التجارية بسعر قدره 400 يورو.

كما أعادت HMD Global تسمية Nokia T21، وهو الجهاز اللوحي الوحيد المتوفر في السوق بسعر قدره 300 يورو، وذلك مع حصول HMD Global T21 على تصميم جديد لوحدة الكاميرا مع جسم أنحف وأخف وزنًا.