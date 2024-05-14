ميتا تتيح استخدام نظارة كويست أثناء الرحلات الجوية

تعمل ميتا على جعل نظارات الواقع الافتراضي كويست 2 وكويست 3 ملائمة للسفر، إذ أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة وضع السفر الجديد لكلا الجهازين.

وفي تدوينة، كشفت الشركة أن وضع السفر متاح بصفته ميزة تجريبية عبر نظارة الرأس كويست 2 وكويست 3 العاملة بالإصدار رقم 65 من برنامج Quest أو الأحدث.

ويجب على المستخدمين الذين يرغبون في تجربة الميزة الانتقال إلى إعدادات نظارة الرأس ومن ثم قسم المزايا التجريبية لتمكين الميزة التي تظهر بعد ذلك في لوحة الإعدادات السريعة، ويمكن تشغيلها من القائمة العامة للمهمة.

وكما تتوقع من الميزة التجريبية، تؤكد ميتا أن وضع السفر مُحسَّن للاستخدام عبر الطائرات حاليًا، مع أنها تخطط لإضافة دعم لوسائل النقل الأخرى، مثل القطارات.

ويحتاج أي تطبيق أو لعبة فيديو تتطلب اتصالاً بالإنترنت إلى اتصال المستخدم بالشبكة اللاسلكية للطائرة، مثل Xbox Cloud Gaming أو Rec Room.

وتشير ميتا إلى أن الجهاز قد يكتشف تلقائيًا أنك على متن طائرة إذا كنت تستخدم نظارة الرأس قبل تمكين وضع السفر، وتوصيك بالسماح بوضع السفر قبل الاستخدام.

وكان على المستخدمين الذين يرغبون في استخدام نظارة الرأس كويست على متن الطائرة إيقاف تشغيل التتبع الموضعي، مما يؤدي إلى تعطيل ميزة العبور.

ولا يعد استخدام وضع السفر عبر نظارة الواقع الافتراضي، وخاصة كويست، مفهومًا بعيد المنال، إذ تقدم كويست 2 وكويست 3 تطبيقات لخدمات البث والفيديو، مثل يوتيوب ونتفليكس، ناهيك عن الزيادة المستمرة لقائمة ألعاب الواقع الافتراضي الصادرة بانتظام عبر كلا الجهازين ولا تتطلب حركة كثيرة، مثل Real VR Fishing و Moss: Book 2.

وقد يبدو وضع السفر مألوفًا، إذ كانت هذه الميزة متاحة سابقًا في فيجين برو، وهي نظارة حوسبة مكانية من آبل أصدرتها في وقت سابق من هذا العام.

وفي الأشهر الأخيرة، طرحت ميتا مزايا جديدة لنظارتها للواقع الافتراضي موجودة سابقًا في فيجين برو، مثل القدرة على استخدامها أثناء الاستلقاء وتشغيل مقاطع الفيديو المكانية المسجلة عبر آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس.