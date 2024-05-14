مقارنة بين هاتفي Huawei Pura 70 Ultra و Honor Magic 6 Pro

يُعدّ هاتف Pura 70 Ultra الهاتف الرائد الأحدث من هواوي، كما يُعدّ Magic 6 Pro من أحدث الهواتف الرائدة التي أطلقتها شركة هونر. ويمتاز كلا الهاتفين بأنهما يحتويان على كاميرات متطورة؛ مما يجعلهما من أبرز الهواتف لهواة التصوير الفوتوغرافي، ومع ذلك يختلفان في معظم المواصفات الرئيسية.

ولتتعرف أبرز أوجه التشابه والاختلاف بينهما، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي Pura 70 Ultra من هواوي وMagic 6 Pro من هونر:

1- يمتاز هاتف هونر Magic 6 Pro بشاشة عالية السطوع:

يضم هاتفا هونر Magic 6 Pro وهواوي Pura 70 Ultra شاشات من نوع (LTPO OLED) تأتيان بقياس قدره 6.8 بوصات، لكن شاشة هاتف هونر تمتاز بذروة سطوع قدرها 5000 شمعة في المتر المربع، وأما شاشة هاتف هواوي فتمتاز بذروة سطوع تبلغ 2500 شمعة في المتر المربع.

يساعد السطوع المرتفع في قراءة المحتوى الظاهر في الشاشة بسهولة في ظروف الإضاءة العالية وتحت ضوء الشمس المباشر.

2- يحتوي هاتف هواوي Pura 70 Ultra على كاميرا خلفية متحركة:

يمتاز كلا الهاتفين بكاميرات خلفية متطورة وقادرة على إنتاج صور واضحة وعالية الجودة، ولكن الكاميرا الرئيسية في هاتف Pura 70 Ultra تمتاز بأنها متحركة وتعمل بآلية ميكانيكية تجعلها بارزة عند الاستخدام. وتأتي هذه الكاميرا بدقة قدرها 50 ميجابكسل وبفتحة عدسة تتراوح بين f/1.6 و f/4.0، وتدعم تقنية OIS للتثبيت البصري.

بالإضافة إلى الكاميرا الرئيسية، يضم هذا الهاتف كاميرا فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 40 ميجابكسل وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2، وكاميرا مقرّبة تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل وبفتحة عدسة تبلغ f/2.1، وتدعم تقنية OIS، كما تدعم هذه الكاميرا التقريب البصري بمعدل يبلغ x3.5 وتوفر أطوالًا بؤرية متعددة تبلغ 22.5 مم و 13 مم و 90 مم.

وأما هاتف هونر Magic 6 Pro فيضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية واسعة (wide) تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.4، والثانية مقرّبة من نوع بيريسكوب تأتي بدقة قدرها 180 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.6، والثالثة فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.0.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية، يتفوق هاتف هونر على هاتف هواوي بدقة الكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وأما الكاميرا الأمامية في هاتف هواوي فتأتي بدقة قدرها 13 ميجابكسل.

3- يدعم هاتف هواوي Pura 70 Ultra الشحن السلكي الفائق السرعة:

يمتاز هاتف Huawei Pura 70 Ultra بدعمه الشحن السلكي الفائق السرعة بقدرة تبلغ 100 واط، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 80 واطًا.

ويمتاز هاتف هونر Magic 6 Pro بسرعات شحن عالية أيضًا لكنها أقل من سرعات الشحن التي يدعمها هاتف هواوي Pura 70 Ultra؛ إذ يدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 80 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 66 واطًا.

وفيما يتعلق بسعة البطارية، يضم هاتف هونر بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5600 ميلّي أمبير في الساعة، وهي أكبر قليلًا من سعة بطارية هاتف هواوي التي تبلغ 5200 ميلّي أمبير في الساعة.

4- يُباع هاتف هونر بسعر أقل من سعر هاتف هواوي:

يُباع هاتف هونر Magic 6 Pro بسعر قدره 3499 درهمًا إماراتيًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت. وأما هاتف هواوي Pura 70 Ultra الذي يأتي مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت فيُباع بسعر قدره 5099 درهمًا إماراتيًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Huawei Pura 70 Ultra و Honor Magic 6 Pro:

Huawei Pura 70 Ultra Honor Magic 6 Pro المعالج معالج (Kirin 9010) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 7 نانومتر. معالج (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، والمصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO OLED) بقياس قدره 6.8 بوصات. من نوع (LTPO OLED) بقياس قدره 6.8 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 16 جيجابايت. 12 أو 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 40 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 180 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 13 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.2، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6/7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). البطارية 5200 ميلّي أمبير في الساعة. 5600 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأبيض، والأسود والأخضر والبني. الأسود والأخضر. نظام التشغيل HarmonyOS 4.2. أندرويد 14. الوزن 226 جرامًا. 225 جرامًا. السعر 5099 درهمًا إماراتيًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت. 3499 درهمًا إماراتيًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت.