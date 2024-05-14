مفكرة الذكاء الاصطناعي من جوجل NotebookLM تحصل على مزايا صوتية

أعلنت جوجل ميزة جديدة في أداة تدوين الملاحظات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي NotebookLM ترتكز على المخرجات الصوتية، وفقًا لما ذكرته الشركة في مؤتمر المطورين Google I/O 2024.

وأطلقت جوجل على الميزة الجديدة اسم المطالعات الصوتية Audio Overviews، وهي تعتمد على المحتوى الذي يقدمه المستخدم إليها من أجل توليد محادثة صوتية تشبه حلقات البودكاست بين اثنين من المتحدثين.

وتقدم جوجل تلك الميزة من أجل مساعدة الأشخاص الذين يتعلمون على نحو أفضل عبر الاستماع بدلًا من القراءة فقط.

وفي المثال الذي عرضته جوجل، أُعطيت أداة NotebookLM مجموعة من دروس الفيزياء البسيطة كمحتوى لها، وباستخدام الميزة الجديدة، أنشأت الأداة محادثة صوتية بين اثنين من المتحدثين تشرح قوانين الحركة لنيوتن في الفيزياء مع ربطها بأمثلة واقعية.

وتتيح جوجل للمستخدمين إمكانية طرح أسئلة شفهية والمشاركة في المحادثة عبر السؤال عن أشياء محددة في المحتوى المقدم، وستعمل الميزة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي على توليد محادثة أخرى جديدة وفقًا لمطالبات المستخدمين.

وتفتح تلك الميزة الجديدة الباب أمام المستخدمين للحصول على تجربة تعلم مخصصة تجمع بين المحتوى الخاص بهم وقدرات الذكاء الاصطناعي من جوجل.

ويستطيع المستخدمون إضافة مستندات ومصادر إلى أداة NotebookLM، ثم الاعتماد على قدرات الذكاء الاصطناعي في تحليل المدخلات من أجل تنفيذ مهام متعددة استنادًا إليها، مثل تلخيصها واستخلاص الإجابات منها مع الإشارة إلى مصدرها في المستندات المرفوعة، أو إنشاء أسئلة تفاعلية منها لاختبار فهم المستخدم، وتُستخدم الأداة في مجالات الدراسة والعمل والبحث العلمي وصناعة المحتوى وغيرها.

ومن الجديد بالذكر أن تلك الأداة ما زالت متاحة فقط في الولايات المتحدة للمستخدمين الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا.