ما المزايا الجديدة في تحديث iOS 17.5؟

أصدرت آبل تحديث iOS 17.5 لجميع مُستخدمي هواتف آيفون بعد شهرين من إصدار تحديث iOS 17.4. ويوفر التحديث الأخير لنظام iOS 17 مجموعة من تصحيحات الأمان والمزايا الجديدة.

ويمكن لجميع مُستخدمي هواتف آيفون المؤهلة تثبيت التحديث بالانتقال إلى تطبيق الإعدادات ثم (عام) General، ثم (تحديث البرنامج) Software Update، ثم (التحديث الآن) Update Now.

وبعد التحديث إلى iOS 17.5 ستتمكن من الوصول إلى المزايا الجديدة التالية:

1- لعبة الألغاز الجديدة Quartiles لمشتركي خدمة Apple News Plus:

يقدم iOS 17.5 لعبة جديدة لتطبيق الأخبار (News) لمشتركي خدمة News Plus تسمى Quartiles. وهي لعبة ألغاز تعتمد على الكلمات، ويمكن للاعبين الحصول على نقاط في أثناء اللعب مع إمكانية الوصول إلى لوحة النتائج الخاصة باللاعبين.

إذا اشتركت في خدمة Apple News Plus بسعر قدره 13 دولارًا شهريًا، يمكنك العثور على لعبة Quartiles بالانتقال إلى تطبيق News، ثم (المتابعة) Following، ثم (الألغاز) Puzzles، ثم التمرير إلى الأسفل في صفحة الألغاز حتى تصل إلى Quartiles.

2- إمكانية استخدام تطبيق الأخبار في حال عدم الاتصال بالإنترنت:

في تحديث iOS 17.5، تتيح آبل لمُشتركي الخدمة المأجورة Apple News Plus قراءة الأخبار والمقالات والقصص المفضلة في حال عدم الاتصال بالإنترنت وذلك بعد تفعيل وضع عدم الاتصال الجديد.

ولتفعيل هذا الوضع انتقل إلى تطبيق (الإعدادات) Settings، ثم اختر (الأخبار) News وفعّل خيار (التنزيلات التلقائية) Automatic Downloads.

بعد تفعيل وضع عدم الاتصال، يمكن لتطبيق الأخبار تنزيل القصص والألغاز والقصص الصوتية الحديثة تلقائيًا على هاتفك حتى تتمكن من متابعتها عندما تكون غير متصل بالإنترنت. ويمكنك التحكم في أنواع القصص والألغاز التي تُثبّت تلقائيًا في هاتفك بالنقر على خيارات التنزيل الموجودة في الجهة السفلية من التنزيلات التلقائية، ثم يمكنك تحديد ما ترغب في تنزيله على هاتفك.

3- طرق جديدة لتثبيت التطبيقات لمُستخدمي آيفون في دول الاتحاد الأوروبي:

في تحديث iOS 17.5، تسمح آبل لمُستخدمي هواتف آيفون في دول الاتحاد الأوروبي بتنزيل التطبيقات من موقع الويب الخاص بالمطور. وقد نشرت آبل دليلًا عبر الإنترنت يمكن أن يساعد المطورين في نشر تطبيقاتهم عبر الويب. ويتعين على المطورين دفع رسوم بقيمة نصف يورو لكل تثبيت لتطبيقهم بعد مليون تثبيت، وهذا يعني أن أول مليون تثبيت للتطبيق لن يدفع المطور مقابلها أي مبلغ.

4- وضع الإصلاح الجديد:

توصي آبل بإيقاف تشغيل Find My إذا أخذت هاتف آيفون إلى مركز مختص بإصلاح هواتف آيفون، ومع ذلك، إذا حاولت إيقاف تشغيل Find My في مركز الإصلاح وقد فعّلت سابقًا خاصية حماية الجهاز المسروق، فإن التأخير الأمني سيجعلك تنتظر ساعة لإيقاف تشغيله.

ولحل هذه المشكلة، أضافت آبل مزية جديدة إلى تطبيق Find My تسمى وضع الإصلاح (Repair State)، وبعد التحديث إلى iOS 17.5، يمكنك تفعيل وضع الإصلاح بالانتقال إلى Find My، ثم (الأجهزة) Devices، ثم تحديد هاتف آيفون، ثم النقر فوق خيار (إزالة هذا الجهاز) Remove This Device في الجزء السفلي من القائمة. وستظهر بعد ذلك نافذة منبثقة تشير إلى أنه لا يمكنك إزالة هذا الجهاز، ولكن يمكنك تفعيل وضع الإصلاح.

إذا ضغطت فوق زر (استمرار) Continue فسيطلب منك الهاتف إدخال كلمة المرور الخاصة بمعرف آبل (Apple ID)، ثم سيصبح وضع الإصلاح قيد التشغيل، ويجب عليك القيام بذلك فقط عندما تأخذ هاتفك للإصلاح.

5- ويدجت البودكاست المتغيرة اللون:

بعد التحديث إلى iOS 17.5، ستُغيّر ويدجت تطبيق (البودكاست) Podcast لونها تلقائيًا اعتمادًا على البودكاست الذي تستمع إليه في الوقت الحالي.

كانت هذه المزية متاحة في الإصدارات الأولية لتحديث iOS 17.4، لكن آبل أزالتها من الإصدار العام لهذا التحديث، وأطلقتها في تحديث iOS 17.5.

6- إمكانية البحث عن البودكاست الذي استمعت إليه آخرًا عبر أداة Spotlight Search:

في iOS 17.5، إذا نقرت على Spotlight Search وكتبت كلمة podcasts في شريط البحث، فسترى البودكاست الذي استمعت إليه آخرًا مع إظهار أيقونة تطبيق Podcasts في شريط Top Hit في الجزء العلوي من الشاشة، وهذا سيساعدك في الوصول بسرعة إلى برامج البودكاست الثلاثة الأخيرة التي استمعت إليها.

7- عدّاد جديد في تطبيق الكتب:

أضافت آبل إلى تطبيق (الكتب) Books عدادًا في الزاوية اليمنى العلوية من الصفحة الرئيسية للتطبيق. وإذا نقرت على هذا العدّاد، فإن التطبيق يأخذك إلى قائمة أهداف القراءة الخاصة بك، وتوضح لك هذه القائمة مقدار الوقت الذي قضيته في القراءة في ذلك اليوم.

يحدد تطبيق الكتب تلقائيًا هدفك اليومي في القراءة لمدة خمس دقائق، ولكن يمكنك تغيير هذا الهدف إلى أي مدة أخرى تتراوح بين دقيقة واحدة و 440 دقيقة.

8- إمكانية اكتشاف أجهزة التتبع غير المعروفة:

يتضمن تحديث iOS 17.5 مزية أمنية جديدة تساعد في مكافحة التتبع غير المرغوب فيه الناتج عن أجهزة التتبع مثل: AirTags. وتأتي هذه المزية بعد أن أعلنت شركة آبل شراكتها مع جوجل للعمل على مزايا جديدة لمعالجة التتبع غير المرغوب فيه.

وبفضل هذه المزية الجديدة سيحذرك هاتف آيفون إذا اكتشف جهاز تتبع غير معروف تابع لجهة خارجية يتتبع حركتك بعد تثبيت iOS 17.5.