جوجل تكشف عن نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Gemini 1.5 Flash

كشفت شركة جوجل عن نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Gemini 1.5 Flash الذي يركز على الفاعلية والسرعة، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر المطورين الخاص بالشركة Google I/O 2024.

وقال ديميس هاسابيس، الرئيس التنفيذي لشركة الذكاء الاصطناعي التابعة لجوجل ديب مايند، إن Gemini 1.5 Flash يؤدي بتفوق مجموعة متنوعة من الوظائف، ومنها التلخيص والدردشة والتعليق على الصور والفيديو واستخراج البيانات من المستندات.

وأضاف هاسابيس أن جوجل أنشأت نموذج Gemini 1.5 Flash؛ لأن المطورين كانوا بحاجة إلى نموذج أخف وأقل تكلفة من إصدار Gemini 1.5 Pro الذي أعلنته جوجل في فبراير الماضي بقدرات تفوق نموذج Gemini الأصلي الذي أطلقته أواخر العام الماضي.

وبحسب جوجل، فإن النموذج الجديد – وإن كان أخف من إصدار برو – يتفوق على إصدار Gemini 1.5 Nano المصمم للعمل في الأجهزة.

وقالت جوجل إنها حافظت على أداء إصدار فلاش الجديد من خلال عملية تسمى “التقطير”، إذ نقلت المعرفة والمهارات الأساسية من إصدار برو إلى النموذج الأصغر، وهو ما سمح لها بالحفاظ على دعم الوسائط المتعددة ونافذة السياق الطويلة التي تمكن النموذج من استيعاب كمية كبيرة من البيانات مرة واحدة، وتصل قدرتها إلى مليون رمز مميز.

ووفقًا لجوجل، فإن نموذج Gemini 1.5 Flash سيكون قادرًا على تحليل مستند مكون من 1500 صفحة أو قاعدة تعليمات برمجية تحتوي على أكثر من 30000 سطر بطريقة فورية.

ومن الجدير بالذكر أن نموذج Gemini 1.5 Flash ليس مخصصًا للمستهلكين، ولكنه موجه للمطورين، إذ يوفر طريقة أسرع وأقل تكلفة للمطورين لبناء المنتجات والخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي باستخدام تقنيات جوجل.

وبالإضافة إلى إطلاق نموذج فلاش، تعمل جوجل على ترقية نموذج Gemini 1.5 Pro لتحسين قدراته في التعليمات البرمجية وتحليل الصوت والصور، ومن المقرر أن تزيد جوجل نافذة السياق الحالية للنموذج لتصل إلى مليوني رمز مميز في وقت لاحق من هذا العام، مما يتيح له معالجة كميات كبيرة من البيانات.

وتوفر جوجل نموذجي Gemini 1.5 Flash و Gemini 1.5 Pro الآن في وضع المعاينة العامة في خدمتي AI Studio وVertex AI.

ومع أن تلك التحديثات ليست مخصصة للمستخدم العادي، لكنها تقدم فرصًا مثيرة للمطورين لبناء تطبيقات وخدمات متطورة مستندة إلى الذكاء الاصطناعي.