جوجل تطلق مزايا البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي للجميع

أعلنت جوجل رسميًا إطلاق مزايا البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي لكافة المستخدمين بعد عام كامل من تجربتها، وفقًا لما ذكرته الشركة في مؤتمر المطورين Google I/O 2024.

وكانت جوجل قد أعلنت لأول مرة تجربة البحث التوليدية SGE قبل عام، وقد جمعت التجربة الجديدة بين الذكاء الاصطناعي التوليدي ونتائج البحث لتقديم ملخصات وإجابات لعبارات البحث بناءً على المعلومات المتاحة في نتائج البحث.

وبدءًا من اليوم، ستجعل جوجل ميزة “نظرة عامة بالذكاء الاصطناعي” من تجربة البحث التوليدية خيار البحث الافتراضي في محرك البحث.

وبدعم من مساعد Gemini، ستظهر جوجل ملخصًا من نتائج البحث، وقد ترفق بعض الروابط التي اعتمدت عليها في إنشاء الملخص، وبعد الملخص تظهر نتائج البحث التقليدية الأخرى.

وتشير جوجل إلى أنها تعتزم طرح الميزة لكافة المستخدمين في الولايات المتحدة أولًا بداية من اليوم، على أن توفرها لاحقًا في باقي البلدان خلال وقت قريب.

وتتوقع الشركة أن تكون ميزة AI Overviews متاحة “لأكثر من مليار” مستخدم بحلول نهاية عام 2024.

ولن يكون بإمكان المستخدمين إيقاف مزايا البحث المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تمامًا، ولكن ستضيف جوجل خيارات لتخطي إجابات الذكاء الاصطناعي وإظهار الروابط فقط.

ومن المقرر أن تحسن تلك المزايا تجربة البحث على نحو غير مسبوق لم يشهده المستخدمون منذ بداية عصر الإنترنت. ومع ذلك، فإن أحد المخاوف المحيطة بها هو تأثيرها في مواقع الويب التي تحصل على الكثير من الزيارات من خلال محركات البحث.

وتشير التقديرات إلى إمكانية فقدان تلك المواقع ما يصل إلى 25% من الزيارات المحولة من محركات البحث خلال العامين المقبلين بسبب تلك التغييرات.

وتقول جوجل إن مجموعة الروابط التي تظهر في ملخص البحث المولد بالذكاء الاصطناعي AI Overview تحصل على نقرات أكثر من تلك الموجودة في البحث التقليدي، مشيرة إلى أنها “ستواصل التركيز” على إرسال الزيارات إلى الناشرين والمبدعين.

وأعلنت جوجل أيضًا بعض المزايا الجديدة التي تختبرها في البحث، ومنها تبسيط اللغة المستخدمة في الملخص، وتنظيم نتائج البحث، واستخدام الفيديو في البحث، وغير ذلك.