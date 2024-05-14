جوجل تسهل البحث عن الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي

أعلنت جوجل ميزة جديدة في تطبيق الصور الخاص بها تسهل عملية البحث عن الصور بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر المطورين Google I/O2024.

وبعد إطلاق تلك الميزة في خلال فترة وجيزة، سيُطالب تطبيق الصور Google Photos بالحصول على أذونات جديدة لتفعيل تلك الميزة التي تُطلق عليها جوجل اسم Ask Photos.

وتهدف الميزة الجديدة إلى مساعدة المستخدمين في الوصول إلى الصور المطلوبة على نحو دقيق وسريع عن طريق استخدام جوانب تعريفية مميزة للصور.

ويمكن لميزة Ask Photos المساعدة في الحصول على بعض المعلومات وتلقي إجابات لبعض الأسئلة الخاصة بالصور عبر مساعد الذكاء الاصطناعي من جوجل Gemini.

وطرحت جوجل مثالًا للبحث باستخدام رقم لوحة سيارة موجود في إحدى الصور، للحصول على العديد من المعلومات بشأن الترخيص وطراز السيارة وغيرها.

وفي مثال آخر، تمكن مساعد Gemini من خلال بعض الصور لطفل يسبح من تحديد الوقت الذي كان الطفل يتعلم السباحة فيه بالإضافة إلى عمر الطفل بناءً على الصور المتاحة.

وتعتمد ميزة Ask Photos أيضًا على معرفات أخرى للصور مثل تاريخ التحميل والموقع الجغرافي لتسريع عملية البحث.

وستكون تلك الميزة متاحة للاستخدام مع مقاطع الفيديو أيضًا. ومع ذلك، لم تقدم جوجل عرضًا توضيحيًا مباشرًا أو مثالًا عمليًا على ذلك.

ومن المتوقع بدأ طرح الميزة في الأشهر المقبلة، ولم تحدد جوجل إذا كانت تتطلب اتصالاً بالإنترنت للعمل أم لا.