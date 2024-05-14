أوبو تطلق هاتفها الجديد K12x

أعلنت أوبو K12x، وهو أحدث هاتف ذكي للشركة في سلسلة K، ويأتي الجهاز خلفًا لهاتف K11x الصادر في العام الماضي.

ويحتوي الجهاز شاشة من نوع OLED بقياس قدره 6.67 بوصات وبدقة قدرها 2400×1080 بكسلًا مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

ويأتي الهاتف مزودًا بماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة مع ذروة سطوع قدرها 1200 شمعة في المتر المربع، ونطاق ألوان DCI-P3 بمقدار 100 في المئة، وحماية DT-Star2.

وزودت أوبو الهاتف بمجموعة الشرائح Snapdragon 695 الداعمة لشبكات الجيل الخامس مع وحدة معالجة الرسوميات Adreno 619.

وتقترن مجموعة الشرائح بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x بسعة قدرها إما 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت، مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 قدرها إما 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت، قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD.

وفي الجهة الخلفية، تحصل على كاميرا مزدوجة بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/1.8، مع أنه لا توجد ميزة تثبيت الصورة بصريًا، في حين تأتي عدسة العمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.4.

وتوجد كاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل وتدعم تسجيل الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسل بمعدل قدره 30 إطارًا في الثانية.

ويستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة قدرها 5500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع SuperVOOC بقوة قدرها 80 واط. تقول أوبو إن بإمكانك شحن البطارية من 0 في المئة إلى 100 في المئة خلال 50 دقيقة.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 14 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14.

ويتوفر الهاتف بسعر قدره 180 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، أو 210 دولارات لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، أو 250 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت.