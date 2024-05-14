أنثروبيك تطلق روبوت الدردشة Claude في أوروبا

أطلقت الشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي أنثروبيك مساعد الذكاء الاصطناعي Claude في أوروبا.

وقالت الشركة في بيان صحفي إن الإصدار المستند إلى الويب Claude.ai، وتطبيق Claude لنظام iOS، والخطة القائمة على الاشتراك Claude Team التي تسمح للشركات بالوصول إلى عائلة نماذج Claude 3، متاحة الآن في جميع أنحاء أوروبا.

وتتيح الشركة النسخة المدفوعة القائمة على الاشتراك من مساعد الذكاء الاصطناعي Claude المسماة Claude Pro للمستخدمين الذين يريدون الوصول إلى جميع نماذجها.

وتنضم هذه العروض إلى Claude API، وهي واجهة برمجة التطبيقات التي أطلقتها الشركة في أوروبا في وقت سابق من هذا العام وتسمح للمطورين بإدماج نماذج الذكاء الاصطناعي من أنثروبيك في تطبيقاتهم أو مواقعهم الإلكترونية أو خدماتهم.

وقالت أنثروبيك في البيان: “يتمتع Claude بمستويات قوية من الفهم والطلاقة في اللغات الفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية وغيرها من اللغات الأوروبية، مما يسمح للمستخدمين بالتحدث مع Claude بلغات متعددة”.

وأضافت: “تسهل واجهة Claude البديهية على أي شخص إدماج نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لدينا بسلاسة في عمله”.

ولم تقدم جوجل بعد Gemini في الاتحاد الأوروبي، ويواجه ChatGPT من OpenAI شكاوى بخصوص الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، داريو أمودي، أن أمازون وجوجل تساعدان في الامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي وأن برامج الشركة تستخدم في قطاعي التمويل والضيافة في جميع أنحاء القارة.

ويعد النهج الذي تتبعه أوروبا في التعامل مع الذكاء الاصطناعي فريدًا من نوعه، إذ يتميز بتنظيم صارم وتركيز كبير على الأخلاقيات مقارنةً بالولايات المتحدة والصين.

وكانت المنطقة بطيئة في تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، مثل الرعاية الصحية والحكومة، مع أن بعض الشركات تمضي قدمًا في مشاريع الذكاء الاصطناعي في المنطقة.

وتفوقت نماذج Claude 3 على نماذج الذكاء الاصطناعي المنافسة في العديد من المجالات ضمن تقييمات معايير الصناعة. وأطلقت أنثروبيك نماذج Claude 3 في 159 دولة في شهر مارس.

وأضافت الشركة أول تطبيق للهواتف الذكية وخطة اشتراك مؤسسية جديدة لروبوت الدردشة Claude في الأول من شهر مايو.

وكان إطلاق هذه العروض الجديدة بمنزلة خطوة مهمة للشركة ومكنها من التنافس مع عمالقة الصناعة، مثل OpenAI وجوجل، مما أدى إلى تكثيف المنافسة في صناعة الذكاء الاصطناعي.