أفضل 5 أدوات ذكاء اصطناعي لتلخيص الأوراق البحثية

يحتاج الباحثون والطلاب إلى الكثير من الوقت والجهد لقراءة الأوراق البحثية الطويلة وفهمها والحصول على المعلومات الأساسية، ولتسهيل هذه العملية، طُوّرت مجموعة متنوعة من أدوات تلخيص الأوراق البحثية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهي أدوات تعتمد على الخوارزميات المتقدمة لتحليل المستندات الطويلة وإنشاء ملخصات موجزة وسهلة القراءة.

في هذا المقال، سنذكر 5 من أفضل أدوات تلخيص الأوراق البحثية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي ستوفر الكثير من الوقت والجهد لفهم الأوراق البحثية والمقالات الأكاديمية الطويلة:

1- أداة Tenorshare AI PDF:

Tenorshare AI PDF هي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتلخيص الأوراق البحثية، وبفضل خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يمكن لهذه الأداة تحليل الأوراق البحثية الطويلة وتلخيصها لتصبح سهلة الفهم وقابلة للقراءة؛ مما يسمح للباحثين بفهم الأفكار الأساسية دون الحاجة إلى قراءة المستند كاملًا.

ومن المزايا البارزة لأداة Tenorshare AI PDF واجهة الدردشة التفاعلية المدعومة بمزايا ChatGPT التي تتيح للمستخدمين طرح الأسئلة والوصول إلى معلومات محددة في المستند؛ مما يسهل التنقل بين أقسام الأوراق البحثية المعقدة. وتمتاز هذه الأداة أيضًا بقدرتها على استخراج المعلومات المهمة بكفاءة عالية، وتسهيل قراءة الأوراق البحثية ومساعدة المستخدمين في الوصول إلى الأجزاء المهمة داخل المستند بسهولة.

2- أداة Elicit:

Elicit هي أداة بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُسهل عملية إيجاد الأوراق البحثية وتلخيصها. وبفضل إمكانات البحث الذكية وقدرات المعالجة المتقدمة، تساعد Elicit الباحثين في تعرّف الأوراق البحثية الأكثر صلة وفهم الأفكار الأساسية من خلال الملخصات.

وبعد إدخال الكلمات الرئيسية أو العبارات أو الأسئلة، يمكن للمستخدمين الاستفادة من خوارزميات الذكاء الاصطناعي الخاصة بأداة Elicit للبحث في قاعدة البيانات والوصول إلى الأبحاث الأكثر صلة بالموضوع.

توفر هذه الأداة العديد من عوامل التصفية وخيارات الفرز، مثل: تاريخ النشر ونوع الدراسة وعدد المراجع؛ مما يتيح للمستخدمين تحسين نتائج البحث والعثور على ما يحتاجون إليه بالضبط.

ومن المزايا البارزة لأداة Elicit قدرتها على إنشاء ملخصات موجزة لأهم الأبحاث المتعلقة باستعلام البحث، وتلخيص النتائج والاستنتاجات الرئيسية في الأوراق البحثية؛ مما يساعد في توفير الوقت والجهد على الباحثين.

3- أداة QuillBot:

QuillBot هي منصة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر مجموعة شاملة من المزايا لتحسين عملية الكتابة وتسهيلها، ويمكن للباحثين الاستفادة من مزية Summarizer القوية المصممة لتلخيص الأوراق البحثية.

تعتمد هذه المزية على معالجة اللغات الطبيعية وخوارزميات التعلم الآلي لتحليل المقالات الطويلة والأوراق البحثية والمستندات بسرعة وإنشاء ملخصات موجزة تتضمن الأفكار الأساسية والنقاط الرئيسية.

ويمكن للمستخدمين تخصيص طول الملخص ليكون إما قصيرًا أو طويلًا بناءً على احتياجاتهم، ويمكن إنشاء الملخص إما بتنسيق قائمة نقطية أو كفقرة، وهذا يتيح للباحثين تصميم الملخص ليناسب متطلباتهم وتفضيلاتهم المحددة.

4- أداة Semantic Scholar:

Semantic Scholar هي أداة بحث مجانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي طورها معهد Allen للذكاء الاصطناعي وتهدف إلى تحسين الطريقة التي يبحث بها الباحثون والطلاب عن المقالات العلمية والأوراق البحثية. ومن خلال معالجة اللغات الطبيعية، والتعلم الآلي، توفر Semantic Scholar طريقة أكثر ذكاءً وفعالية لفهم المقالات الأكاديمية والأوراق البحثية الطويلة.

ومن المزايا البارزة لأداة Semantic Scholar قدرتها على إنشاء ملخصات للأوراق البحثية، وتحديد الأجزاء الأساسية في الورقة البحثية، والسماح للباحثين بفهم الأفكار الرئيسية بسرعة دون الحاجة إلى قراءة الورقة البحثية كاملة.

5- أداة IBM Watson Discovery:

IBM Watson Discovery هي أداة قوية تعتمد على الذكاء الاصطناعي مصممة لتحليل وتلخيص كميات كبيرة من البيانات، مثل: الأوراق البحثية والمقالات والمنشورات العلمية. من خلال معالجة اللغات الطبيعية والتعلم الآلي، تتيح أداة Watson Discovery للباحثين العثور بسرعة على المعلومات ذات الصلة والحصول على رؤى قيمة من المستندات المعقدة.

ومن المزايا الرئيسية لأداة IBM Watson Discovery قدرتها على فهم السياق والمفاهيم داخل النص وهذا يُسهّل تلخيص الأوراق البحثية المعقدة، حيث يمكن للأداة تحديد الموضوعات المهمة داخل المستند وعرضها كفقرة قصيرة، كما تتيح إمكانات البحث المتقدمة إجراء عمليات بحث دقيقة والوصول إلى معلومات محددة في المستندات بسرعة.