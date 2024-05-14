آبل تجلب وضع عدم الاتصال إلى Apple News Plus

حصل اشتراك Apple News Plus من آبل على Quartiles، وهي لعبة تهجئة أصلية جديدة، ووضع عدم الاتصال بالإنترنت، مما يوفر تلقائيًا محتوى إخباريًا حديثًا ومخصصًا للمشتركين عندما لا يكونون متصلين بالشبكة اللاسلكية أو الشبكة الخلوية.

وتتوفر كلتا الميزتين مع نظام التشغيل iOS 17.5 أو الأحدث لمشتركي Apple News Plus.

وقالت آبل: “نعمل دائمًا على تحسين تجربة مشتركي Apple News Plus لدينا. تعد لعبة الكلمات اليومية الجديدة Quartiles إضافة ممتعة إلى عروض الكلمات المتقاطعة الشهيرة لدينا”.

وأضافت: “يسهل وضع عدم الاتصال الوصول إلى مئات المجلات والصحف والمقالات المروية والمزيد المضمن في اشتراك Apple News Plus، وذلك بغض النظر عن مكان وجودك”.

وتتحدى Quartiles اللاعبين لتشكيل الكلمات عن طريق تحديد مربعات تحتوي إما حرفين أو أربعة أحرف، ويجمع المستخدمون النقاط بناءً على طول الكلمة.

وتتوفر ألغاز جديدة كل يوم، ويمكن للاعبين أيضًا اختيار تبادل ألغاز Quartiles مع المشتركين الآخرين في Apple News Plus.

وتعد Quartiles الإضافة الأحدث إلى مجموعة الألغاز المتاحة لمشتركي Apple News Plus.

ومع نظام التشغيل iOS 17، قدمت آبل لعبة الكلمات المتقاطعة اليومية وألغاز الكلمات المتقاطعة الصغيرة لمشتركي Apple News Plus في الولايات المتحدة وكندا.

ويمكن لمشتركي Apple News Plus أيضًا الوصول إلى لوحة نتائج الألغاز الجديدة لرؤية الإحصائيات والخطوط الخاصة لكل لغز، ويشمل ذلك معدل حلها وأطول خط لها.

كما يمكن الآن لمشتركي Apple News Plus الاستمتاع بوضع عدم الاتصال عبر آيفون وآيباد لتنزيل أهم الأخبار والملخصات الصوتية لخدمة Apple News Today وأعداد المجلات الكاملة والمقالات المروية من ناشري Apple News Plus والألغاز من أجل الوصول إليها لاحقًا دون الحاجة إلى شبكة لاسلكية أو اتصال خلوي.

وعندما يعود الجهاز متصلًا بالإنترنت، فإن الشركة تحدث المحتوى المنزل تلقائيًا، مع تحسين التنزيلات لزيادة المساحة عبر الجهاز إلى الحد الأقصى.