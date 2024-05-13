TCL تطلق أجهزة تلفاز مزودة بتقنية QD-Mini LED

أعلنت TCL تشكيلة أجهزة التلفاز المزودة بتقنية QD-Mini LED، وهي تقنية جديدة تدمج Mini LED في كل من الذكاء الاصطناعي المتقدم والتكنولوجيا البصرية المطورة ذاتيًا.

وتدعي الشركة أن التقنية الجديدة تستطيع تقديم جودة فضلى للصورة مقارنة بأجهزة التلفاز المزودة بتقنية Mini LED المنافسة وكذلك الشاشات التي هي من نوع OLED.

وبعد إطلاق أول تلفاز مزود بتقنية Mini LED في العالم في عام 2019، تقدم TCL الآن أجهزة التلفاز المزودة بتقنية QD-Mini LED، ويشمل ذلك أكبر جهاز تلفاز في العالم مزود بتقنية QD-Mini LED مع شاشة بقياس قدره 115 بوصة.

وتتميز أجهزة التلفاز المزودة بتقنية QD-Mini LED من TCL بعدد كبير من مناطق التعتيم تصل إلى أكثر من 5000 منطقة تعتيم، وسطوع عالٍ يصل إلى 5000 شمعة في المتر المربع.

كما تتميز بتقنية QLED ULTRA مع أكثر من 97 في المئة من التدرج اللوني DCI-P3، وحجم ألوان قدره 100 في المئة.

ويجمع الجيل الجديد من تقنية QD-Mini LED من TCL بين التكنولوجيا البصرية الفائقة المطورة ذاتيًا و AiPQ Pro المتقدم من TCL والمعالجة الفائقة، لضمان مناطق التعتيم القابلة للتحكم ومعالجة الصور الأصلية.

ونتيجة لذلك، تحصل على صور مشرقة وحيوية مع ألوان غنية ومستويات سوداء عميقة، مع الحفاظ على دقة التدرج الرمادي لإنتاج صور واقعية ونابضة بالحياة في بيئة أي غرفة.

ويَعد تلفاز QM89 المزود بشاشة بقياس قدره 115 بوصة بصورة كبيرة ومشرقة يصل سطوعها إلى 5000 شمعة في المتر المربع مع 20000 منطقة تعتيم محلية.

وعادةً ما ترى شاشات بهذا الحجم مع جهاز عرض، مع أن QM89 أكثر سطوعًا من أي جهاز عرض.

وتقول TCL إن الهدف من الشاشة هو ترقية إعداد المسرح المنزلي لديك دون المساس بجودة الصورة، وذلك في حال كنت مستعدًا لدفع 27000 دولار.

ويوفر QM7 سطوعًا قدره 2400 شمعة في المتر المربع، ويتضمن مزايا TCL المتميزة، مثل معدل التحديث المتغير الذي يصل إلى 240 هرتزًا.