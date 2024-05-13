OpenAI تكشف عن نموذج GPT-4o المطور وتتيحه مجانًا للجميع

كشفت شركة OpenAI عن نموذج الذكاء الاصطناعي المحسن GPT-4o الذي يقدم مستوى ذكاء مماثل لنموذج GPT-4 مع تطوير معالجة النصوص والصوت والمواد المرئية، وفقًا لما ذكرته موري موراتي، كبيرة المسؤولين التقنيين في الشركة.

ومن المقرر إطلاق نموذج GPT-4o بداية من اليوم على نحو تدريجي في ChatGPT لكافة المستخدمين، ومنهم أصحاب الاشتراكات المجانية، لكن سيتمتع المشتركون في الخطط المأجورة بسرعة أكبر حتى 5 مرات.

ويعني ذلك أن أصحاب الحسابات المجانية سيحصلون أخيرًا على ترقية لنموذج GPT-3.5 المجاني في ChatGPT، وهي خطوة طال انتظارها؛ لأن الشركة ركزت خلال الآونة الأخيرة على تقديم المزايا الجديدة فقط لأصحاب الخطط المأجورة.

وقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، في منشور له عبر حسابه الشخصي في منصة إكس إن نموذج GPT-4o يُعد أفضل نموذج للشركة، وهو ذكي وسريع ومتعدد الوسائط، أي يمكنه إنشاء المحتوى وفهم الأوامر في شكل صوت أو نص أو صور أو فيديو.

وقالت OpenAI عبر موقعها الرسمي، إن أصحاب الحسابات المجانية في ChatGPT سوف يتمكنون أيضًا من الاستفادة من بعض المزايا المتقدمة، مثل الحصول على إجابات من الويب، ورفع الصور وطرح الأسئلة بشأنها، وتحليل البيانات وإنشاء الرسوم البيانية، وتحميل الملفات للاستفادة من ChatGPT في التلخيص أو الكتابة أو التحليل، والوصول إلى متجر GPT، والاستفادة من ميزة الذاكرة.

وأشارت الشركة إلى وجود حد لعدد الرسائل التي يمكن لأصحاب الحسابات المجانية إرسالها إلى نموذج GPT-4o الجديد، وعند الوصول إلى الحد الأقصى، سيتحول ChatGPT تلقائيًا إلى نموذج GPT-3.5 التقليدي حتى يتمكن المستخدمون من مواصلة محادثاتهم.

وسيتوفر نموذج GPT-4o أولًا لأصحاب الخطط المأجورة، ثم لأصحاب الحسابات المجانية لاحقًا.

ويستفيد GPT-4o من نافذة سياق أكبر من GPT-4 و GPT-3.5. وتُعد نوافذ السياق في الذكاء الاصطناعي عوامل تؤثر في “تفكير” النماذج، وتتضمن كافة المدخلات التي يستخدمها النموذج للفهم والاستجابة للمطالبات أو في محادثة طويلة، ويحدد حجم نافذة السياق مقدار المعلومات التي يمكن للنموذج أن “يتذكرها” من وقت سابق في المحادثة أو المستند، مما يؤثر في قدرته على إنتاج استجابات متماسكة وذات صلة.

وسيتمكن المطورون الذين يرغبون في استخدام GPT-4o من الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بالنموذج مقابل نصف سعر نموذج GPT-4-turbo وسرعة مضاعفة.