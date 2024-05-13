مقارنة بين جهازي iPad Pro 2024 و Galaxy Tab S9 Ultra 

يمتاز جهاز آبل iPad Pro 2024 اللوحي الجديد بتصميم نحيف وشاشة أكثر سطوعًا ومعالج أقوى مقارنةً بالجيل السابق، ويُعدّ هذا الجهاز أقوى منافس لجهاز سامسونج اللوحي الأحدث والأكثر تطورًا Galaxy Tab S9 Ultra الذي صدر العام الماضي.

يعتمد اختيار أحدهما بنحو أساسي على نظام التشغيل الذي تفضله والأجهزة الأخرى التي تستخدمها، فإذا كنت من مستخدمي أجهزة آبل وتفضل نظام التشغيل iPadOS فسيكون جهاز iPad Pro 2024 هو المناسب لك، وأما إذا كنت تُفضّل نظام أندرويد وتستخدم واحدًا من هواتف سامسونج فسيكون جهاز Galaxy Tab S9 Ultra هو المناسب لك.

كلا الجهازين يُعدّان من أقوى وأفضل الأجهزة اللوحية للمصممين والمبدعين، وإذا كنت تفكر في استخدام أحدهما بنحو منفصل عن باقي الأجهزة التي تمتلكها ولا يهمك نظام التشغيل فيمكن للمقارنة التالية مساعدتك في الاختيار:

1- جهاز iPad Pro (2024) أنحف وأخف وزنًا من جهاز Galaxy Tab S9 Ultra:

إذا كنت تريد جهازًا لوحيًا رفيعًا وخفيف الوزن، فإن جهاز iPad Pro (2024) هو الخيار المناسب لك؛ إذ يزن الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 11 بوصة 444 جرامًا ويبلغ سُمكه 5.1 ملم، وأما الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة فيبلغ وزنه 579 جرامًا، ويبلغ سُمكه 5.1 ملم.

أما جهاز سامسونج Galaxy Tab S9 Ultra فيأتي بمقاس واحد يبلغ 14.6 بوصة ويبلغ سُمكه 5.5 ملم، ويزن 732 جرامًا؛ وهو أكبر وأثقل من طراز آيباد برو الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة.

وفيما يتعلق بالألوان، يتوفر كلا الجهازين بلونين محايدين؛ إذ يتوفر iPad Pro باللون الفضي أو الأسود (Space Black)، ويتوفر Galaxy Tab S9 Ultra باللون الأسود (Graphite)، أو البيج (Beige).

2- يضم جهاز iPad Pro (2024) شاشة أكثر سطوعًا من شاشة جهاز سامسونج:

حصل جهاز iPad Pro 2024 على ترقية كبيرة في مواصفات الشاشة، فهو يضم شاشة من نوع Ultra Retina XDR تدعم تقنية Tandem OLED الجديدة وهي تقنية (OLED) الثنائية الطبقات التي تستخدم لوحتي OLED وتجمع بين الضوء الصادر منهما لتوفر سطوعًا فائقًا في الشاشة، ويمكن لشاشة هذا الجهاز الوصول إلى 1000 شمعة في المتر المربع من السطوع عند عرض المحتوى بتقنية SDR أو HDR، أو 1600 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع.

أما جهاز Galaxy Tab S9 Ultra فيضم شاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X تمتاز بسطوع يصل إلى 930 شمعة في المتر المربع، ومع ذلك تدعم شاشة هذا الجهاز خاصية ‎Vision Booster‎ التي تسمح لك برؤية محتوى الشاشة بوضوح أكثر في الأماكن العالية السطوع، وهي خاصية ذكية تعتمد على خوارزمية مخصصة لاكتشاف قوة سطوع الشمس أو الإضاءة المحيطة وتعدل درجة سطوع الشاشة لتوفير أفضل رؤية ممكنة.

3- يأتي جهاز سامسونج Galaxy Tab S9 Ultra مزودًا بقلم إلكتروني:

يأتي Galaxy Tab S9 Ultra مزودًا بقلم S Pen من سامسونج، وهذه مزية مفيدة للرسامين ومحبي استخدام الأقلام الإلكترونية لتدوين الملاحظات وتصفح التطبيقات.

يدعم iPad Pro (2024) قلم Apple Pencil Pro الجديد، وقلم Apple Pencil الذي يأتي مع منفذ من نوع (USB-C). ومع ذلك، لا يأتي أي قلم مع هذا الجهاز اللوحي. وهذا يعني أنك ستحتاج إلى دفع مبلغ إضافي قدره 79 دولارًا أو 129 دولارًا اعتمادًا على القلم الذي تختاره.

4- يعمل جهاز iPad Pro (2024) بمعالج M4 الأحدث من آبل:

يُعدّ جهاز iPad Pro 2024 الجديد أول جهاز من أجهزة آبل يعمل بمعالج M4 الأحدث والأكثر تطورًا من آبل، وهو معالج مُصنّع باستخدام الجيل الثاني من تقنية التصنيع البالغ قدرها 3 نانومتر، ويوفر أداءً أسرع لوحدة المعالجة المركزية بمعدل يبلغ مرة ونصف مقارنة بأداء معالج M2 الذي يعمل به الإصدار السابق من جهاز آيباد برو، كما أن معالجة الرسومات أصبحت أسرع حتى 4 مرات مقارنة بمعالج M2، بالإضافة إلى الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة، والسرعة الفائقة في تنفيذ مهام الذكاء الاصطناعي بفضل المحرك العصبي القادر على تنفيذ ما يصل إلى 38 تريليون عملية في الثانية.

ووفقًا لنتائج اختبارات الأداء المنشورة عبر منصة Geekbench، حقق المعالج الجديد نتيجة بلغت نحو 3700 نقطة في اختبار النواة الواحدة، وبلغت نتيجة المعالج في اختبار النوى المتعددة نحو 14500 نقطة عبر 10 معايير مختلفة.

أما جهاز Galaxy Tab S9 Ultra فيعمل بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى، والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 3.36 هرتزًا، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 740)، ويمتاز هذا المعالج بأنه يوفر أداءً أفضل من الإصدارات السابقة، ويتفوق هذا الجهاز اللوحي بالأداء على معظم الأجهزة اللوحية الأخرى التي تعمل بنظام أندرويد، ومع ذلك يتفوق عليه جهاز آيباد برو الجديد بقوة الأداء. فإذا كنت مهتمًا بالأداء الفائق القوة والسرعة، فاختر جهاز iPad Pro 2024 الجديد.

5- جهاز سامسونج Galaxy Tab S9 Ultra أرخص من جهاز iPad Pro 2024:

من الأسباب الرئيسية التي قد تدفعك إلى اختيار Galaxy Tab S9 Ultra بدلًا من iPad Pro (2024) هو السعر؛ إذ يُباع Galaxy Tab S9 Ultra بسعر يبدأ من 1200 دولار، ويُباع الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة من iPad Pro (2024) بسعر يبدأ من 1300 دولار، وهو الطراز الأقرب لجهاز سامسونج في الحجم. وأما الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 11 بوصة، فيُباع بسعر يبدأ من 999 دولارًا.

إليك المواصفات الكاملة لجهازي iPad Pro 2024 و Galaxy Tab S9 Ultra:

iPad Pro 2024 Galaxy Tab S9 Ultra المعالج معالج M4 من آبل. معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الشاشة من نوع (Ultra Retina Tandem OLED) بقياس قدره 11 بوصة أو 13 بوصة. من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس 14.6 بوصة. معدل التحديث 120 هرتزًا. 120 هرتزًا. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد أو 2 تيرابايت. 256 أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 16 جيجابايت. 12 أو 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية أحادية العدسة وتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل. ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 13 ميجابكسل والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة وتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل. ثنائية العدسات، وكلتا العدستين تأتيان بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. يدعم. الألوان الفضي، والأسود. الأسود، والبيج. نظام التشغيل iPadOS 17.4. أندرويد 13 ويدعم الترقية إلى أندرويد 14. الوزن الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 11 بوصة: 444 جرامًا. الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة: 579 جرامًا. 732 جرامًا. السعر يبدأ من 999 دولارًا للطراز الذي يأتي بمقاس قدره 11 بوصة. يبدأ من 1300 دولار للطراز الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة. يبدأ من 1200 دولار.