مختبر دبي المركزي يوظف الذكاء الاصطناعي لمكافحة الأمراض التنفسية

أعلن مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي إضافة تقنية جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي وتستخدم أول مرة على مستوى المنطقة للكشف التلقائي عن بكتيريا الليجيونيلا الرئوية (Legionella)، وهي واحدة من أنواع البكتيريا المسببة للعديد من الأمراض التنفسية الحادة.

وتمتاز هذه التقنية الجديدة بدقتها المتناهية في الكشف عن المستعمرات الحية لهذا النوع من البكتيريا مع إمكانية عرض النتائج على شكل تراكيز محددة في العينة الخاضعة للفحص بصورة شاملة.

كما تُتيح هذه التقنية إمكانية الكشف الكمّي عن أعداد البكتيريا بدقة عالية تصل إلى 99%، مما يُعدّ إنجازًا هامًا في مجال التشخيص.

وتتميز هذه التقنية أيضًا باستدامتها، حيث تقلل من كمية المواد المخبرية المُستهلَكة، مما يساهم في تسريع إنجاز الفحوصات وتوفير الوقت.

وأكدت المهندسة هند محمود أحمد، مديرة إدارة مختبر دبي المركزي، أن بلدية دبي ملتزمة بتطوير البنية التحتية الرقمية لمختبراتها، وتزويدها بأحدث الأنظمة والتقنيات المتطورة التي ترفع من كفاءة وفعالية منظومة الصحة والسلامة في إمارة دبي، بما يدعم أهداف البلدية في تطوير وتطبيق معايير معترف بها عالميًا لشهادات الفحوص المخبرية والمعايرة، تسهم في توفير الحماية والوقاية الاستباقية للصحة العامة لدى أفراد المجتمع، وتعزز من جَودة الحياة في الإمارة.

وقالت: “تُعدّ التقنية الجديدة للكشف التلقائي عن بكتيريا الليجيونيلا الرئوية (Legionella)، الأحدث عالميًا ومُعتَمَدة دوليًا من شبكة اختبار المياه الأوروبية، كما أنها حائزة على شهادة اعتراف من جمعية الكيميائيين التحليلية الرسمية (AOAC International)، إذ تتميز التقنية بدقتها العالية وسرعتها في توفير النتائج في زمن قياسي لا يتعدى 48 ساعة مقارنةً بالطرق التقليدية التي كانت تستغرق 14 يومًا للحصول على النتائج”.

وأشارت المهندسة هند إلى أن مختبرات التحليل الميكروبيولوجي تُجري أكثر من 100,000 فحص سنويًا على مختلف أنواع المواد الغذائية والمياه البيئية والمنتجات الاستهلاكية، للتحقق من استيفائها المعايير الفنية المعتمدة وفقًا لمتطلبات المواصفة القياسية العالمية (ISO/IEC 17025:2017)، بما يضمن سلامة جميع المنتجات في أسواق إمارة دبي، إضافةً إلى تنفيذ الدراسات والأبحاث التطويرية لمختلف الفحوصات الميكروبيولوجية التي تعزز جاهزية واستعداد المختبر للاستجابة السريعة لمختلف الحالات.

وتدعم التقنية الجديدة بنية الفحوصات الميكروبيولوجية التي تُنفذ للتحقق من عدم وجود نمو ميكروبي مسبب للفساد أو للأمراض المنقولة عبر السلع والمنتجات المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين.

كما تعتمد الفحوصات المخبرية التي يجريها المختبر على منظومة تكنولوجية متكاملة مؤلفة من 5,000 تقنية وجهاز تعمل جميعها وفق أفضل الممارسات العالمية، وتقدم خدمات فحص ومعايرة، واستشارات فنية، وتدريب متخصص يستفيد منها عدد كبير من القطاعات الحيوية؛ منها: قطاع الأغذية، والصحة، والصناعة، والبيئة، إضافةً إلى عدة جهات ومؤسسات حكومية وأكاديمية.

وتجدر الإشارة إلى أن منظومة مختبر دبي المركزي تضم عدة مختبرات متخصصة تشمل: مختبر التحليل الكيميائي، والتحليل الميكروبيولوجي، ومختبرات مواد البنية التحتية والبناء، والمقاييس، والأجهزة الكهروميكانيكية.