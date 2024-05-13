مايكروسوفت تطلق تطبيق الذكاء الاصطناعي Places

تحاول مايكروسوفت حل مشكلة التنسيق مع الزملاء بخصوص موعد وجود الجميع في المكتب، وهي مشكلة ظهرت مع زيادة العمل الهجين والمرن بعد جائحة كورونا، إذ قل وجود الموظفين في المكتب.

ويعد Places تطبيقًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي موجودًا حاليًا في وضع اختبار المعاينة العامة.

وتستطيع الشركات الراغبة بتجربته الاشتراك في المعاينة. وعندما يصبح متاحًا، فإنه يصبح جزءًا من اشتراك تيمز بريميوم.

ويساعد تطبيق مايكروسوفت الجديد الشركات التي تعتمد على أوتلوك وتيمز في تنسيق الوقت داخل المكتب معًا بطريقة فضلى.

وقال جاريد سباتارو، نائب رئيس مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي في العمل: “باستخدام Places، يمكنك التنسيق بسهولة كبرى بين زملاء العمل في المكتب”.

ويتضمن Places قسمًا مخصصًا لخطة الموقع، إذ يمكنك تعيين الأيام التي تستخدم فيها المكتب وعرض الأيام التي يقترح زملاؤك في العمل استخدامها.

ويمكن للمديرين إعداد أيام الأولوية للخطط داخل المكتب، لذلك إذا كان هناك حدث مهم أو يوم للفريق، فإن الجميع يعرف ذلك.

وتصل بيانات الموقع هذه إلى تقويمات أوتلوك، وذلك حتى تعرف متى تجري الأحداث في المكتب ومتى تختار التوجه إليه.

وفي وقت لاحق من هذا العام، تخطط مايكروسوفت أيضًا لإدماج هذه التجربة بأكملها في Copilot.

وتستطيع سؤال مساعد الذكاء الاصطناعي عن الأيام التي يجب الذهاب فيها إلى المكتب، وتحصل على قائمة بالاقتراحات بناءً على الاجتماعات الشخصية، والوقت الذي يخطط فيه زملاؤك في العمل للحضور، وأي أيام أو أحداث خاصة بالفريق.

ويقول سباتارو: “تستطيع مطالبة Copilot بتعديل جدولك الزمني بناءً على هذه المعلومات وتغيير موقع عملك إلى المكتب في الأيام الموصى بها وإعادة جدولة الاجتماعات الشخصية”.

ويحتوي Places أيضًا ميزة بحث تسهل حجز غرف الاجتماعات أو المكاتب القابلة للمشاركة، ومن الممكن الوصول إلى كل ذلك في أوتلوك.

وتتلقى أيضًا تذكيرات في تقويمك إذا نسيت حجز غرفة أو مكتب خلال أيام وجودك في المكتب.

وفي وقت لاحق من هذا العام، ستتوفر أيضًا تجربة الحجز الشامل هذه في Copilot، لذلك يبحث مساعد الذكاء الاصطناعي تلقائيًا عن أماكن الاجتماعات ويحجزها.

وتصل بيانات موقع Places إلى تطبيقات Microsoft 365 الأخرى.

وفي حال كنت تعمل في تيمز، فإنك ترى وضع علامة على الزملاء على أنهم قريبون إذا كانوا موجودين أيضًا في المكتب، ويمكنك كتابة nearby@ لإعلام الأشخاص الموجودين في المكتب بخصوص محادثة سريعة.

وتسمح مايكروسوفت أيضًا لموظفي إدارة العقارات والمرافق بالوصول إلى ميزة تحليلات المساحة في Places في وقت لاحق من هذا العام.

وتوضح هذه الميزة مدى استخدام المبنى على نطاق واسع والأيام الشعبية بين الموظفين.

كما يستطيع مسؤولو تكنولوجيا المعلومات إدارة المساحات وتكييفها بطريقة فضلى أو تحسين غرف الاجتماعات وغرف المراسلة المشتركة.

ويبدو أن لوحة المعلومات تركز على تحليلات البناء والغرفة، بدلًا من تقديم طريقة أخرى للمديرين لتتبع الموظفين الأفراد.