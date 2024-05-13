“كابسات 2024” يسلط الضوء على أحدث الابتكارات في مجالي الإعلام والترفيه

يسعى المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية (كابسات 2024) CABSAT 2024، إلى أن يشكل قوة دافعة لتطوير قطاعي الإعلام والترفيه من خلال الحلول المبتكرة التي يقدمها، وعبر تسليط الضوء على التقنيات المتطورة التي سترسم ملامح مستقبل المشهد الترفيهي.

سيُقام معرض (كابسات 2024) خلال المدة الممتدة من 21 إلى 23 من مايو 2024 في مركز دبي التجاري العالمي. ويستقطب أكثر من 450 عارضًا ونحو 18000 زائر، ليسهم بذلك في دفع عجلة هذا النمو، ويتيح منصة للتواصل ومشاركة الرؤى ومواكبة أحدث التطورات لصناعة الإعلام والإضاءة على آفاقها المستقبلية.

الذكاء الاصطناعي يحدث ثورة في مجالي الإعلام والترفيه:

أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة (برايس ووترهاوس كوبرز) أن الذكاء الاصطناعي سيُساهم في تعزيز الاقتصاد العالمي بنحو هائل خلال السنوات القادمة، فمن المتوقع أن يسهم بما يصل إلى 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030.

فيما أكدت شركة (Grand View Research) أن حجم سوق الذكاء الاصطناعي في مجالي الإعلام والترفيه العالمي بلغ 14.81 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 26% في المدة الممتدة من 2023 إلى 2030.

ويُعزى هذا النمو المتسارع إلى التأثير الكبير الذي يُحدثه الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب صناعة الإعلام والترفيه، بدءًا من إنتاج المحتوى ووصولًا إلى توزيعه واستهلاكه.

لذلك سيوفر برنامج (كونغرس المحتوى)، ضمن فعاليات معرض كابسات هذا العام، منصة للمبتكرين الرقميين وقادة الصناعة ومبدعي المحتوى لمناقشة التوجهات والفرص والتحديات الجديدة، في ظلّ التطورات المستمرة التي يشهدها مجال صناعة المحتوى وتوزيعه.

وسيتناول البرنامج، على مدى يومين، موضوعات مهمة من خلال جلسات عدّة، منها جلسة بعنوان: “أهمية الذكاء الاصطناعي لصناعة الإعلام في منطقة الشرق الأوسط”. وجلسة أخرى بعنوان: “من الأكثر إبداعًا: الإنسان أم الذكاء الاصطناعي”، بالإضافة إلى جلسة أخرى بعنوان: “شباك التذاكر العربي”، وغيرها.

وسيشهد (كابسات 2024) تنظيم دورة جديدة من صالون الإنتاج المشترك لإتاحة مساحة مخصصة للاجتماعات، وتسهيل فرص الأعمال وزيادة زخم الاستثمار في المحتوى العربي، واستقطاب مشاريع الأفلام والعروض إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، واستكشاف فرص التعاون في الإنتاج المشترك للمحتوى الترفيهي على المدى الطويل، والمشاركة في تمويل المحتوى الترفيهي، وإرساء مشاريع بث المواد والإنتاجات الإعلامية الأصلية عبر الإنترنت وغيرها من طرق تمويل المحتوى.

استديو الإنتاج الافتراضي

سيشهد معرض (كابسات 2024) أيضًا هذا العام إقامة العرض التجريبي لفعالية (استديو الإنتاج الافتراضي) حصريًا لتقديم أفضل الممارسات لصُناع الأفلام حول كيفية التعامل مع الأجهزة الافتراضية في الأفلام والبرامج التلفزيونية والإعلانات التجارية.

ويشمل العرض التجريبي مواضيع مختلفة تتعلق بالأجهزة الافتراضية وكيفية عملها، ومزايا وقيود استخدامها في الإنتاج، وأنواع البرمجيات والأجهزة الافتراضية.

قمة سات إكسبو:

ستقام أيضًا خلال المعرض قمة (سات إكسبو) لتوفير منصة تجمع أقطاب صناعة التكنولوجيا الفضائية والأقمار الاصطناعية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بما يشمل: المخترعين والمهندسين والمسؤولين الحكوميين ومزودي الحلول.

كما تشمل دورة عام 2024 من المعرض فعالية (تلفاز كابسات وبودكاست كابسات)، التي ستتضمن حوارات مع المبدعين والمهتمين بالتكنولوجيا.