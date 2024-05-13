فيفو تطلق X100s و X100s Pro

عقدت فيفو في وقت سابق من اليوم حدثًا لإطلاق X100s و X100s Pro. ويتميز الهاتفان الجديدان بمعالج +Dimesnity 9300 الجديد والمحسن، بدلًا من معالج Dimensity 9300 الموجود في X100 و X100 Pro.

وتتمتع هذه الشريحة بسرعة معززة قدرها 3.4 جيجاهرتز، بالإضافة إلى وحدة المعالجة العصبية المحسنة التي توفر تعزيزًا بمقدار 10 في المئة في مهام الذكاء الاصطناعي عبر الجهاز.

ويتميز كل من X100s و X100s Pro بشاشة من نوع LTPO AMOLED بقياس قدره 6.78 بوصات (شاشة مسطحة عبر X100s وشاشة منحنية عبر X100s Pro) وبدقة قدرها 2800×1260 بكسلًا مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

وتوفر الشاشات نسبة شاشة إلى جسم قدرها 93.43 في المئة، وذروة سطوع قدرها 3000 شمعة في المتر المربع، بالإضافة إلى 1.07 مليار لون وتغطية بمقدار 100 في المئة لنطاق الألوان DCI-P3.

ويتميز كلا الهاتفين الذكيين بمعالج +Dimensity 9300 مع ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5X وما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 4.0.

وأضافت فيفو شريحة التصوير الجديدة V3 في X100s Pro، في حين احتفظ X100s بشريحة التصوير السابقة V2.

وفيما يتعلق بالبصريات، يتميز X100s Pro بكاميرا ثلاثية مع عدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/1.75، مقترنة بعدسة تقريب فائقة بدقة قدرها 50 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/2.5، مع عدسة واسعة الزاوية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وفتحة عدسة قدرها f/2.0.

ومن ناحية أخرى، يوفر X100s عدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/1.57، مقترنة بعدسة مقربة بدقة قدرها 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.57، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.0.

أما فيما يتعلق بالكاميرا الأمامية، فيتميز كلا النموذجين بكاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.0.

وزودت فيفو جهاز X100s ببطارية بسعة قدرها 5100 ميلي أمبير، في حين حصل X100s Pro على بطارية بسعة قدرها 5400 ميلي أمبير.

ويأتي هاتف X100s Pro مزودًا بخيار الشحن السلكي بقوة قدرها 100 واط والشحن اللاسلكي بقوة قدرها 50 واطًا، في حين يأتي هاتف X100s مع دعم الشحن السلكي بقوة قدرها 100 واط فقط.

وحصل كلا النموذجين على تصنيف IP69، بالإضافة إلى تصنيف IPX8 القياسي للغمر.

ويأتي X100s Pro بسعر قدره 690 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 775 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 512 جيجابايت، و 860 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 1 تيرابايت.

في حين يأتي X100s بسعر قدره 555 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 610 دولارات لنسخة 16 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 650 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 512 جيجابايت، و 720 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 1 تيرابايت.