جوجل تجلب Project Starline إلى مكالمات الفيديو

توشك تقنية مؤتمرات الفيديو المستقبلية من جوجل أن تصبح حقيقة واقعية قريبًا، إذ نشرت الشركة أنها تعمل على إدماج Project Starline في منصات مؤتمرات الفيديو الشائعة، مثل Meet و Zoom.

وكشفت عملاقة البحث أول مرة عن Project Starline خلال مؤتمر Google I/O في عام 2021، وهي منصة لعقد المؤتمرات من بُعد؛ تركز على الشركة وتستخدم التصوير الثلاثي الأبعاد والكاميرات وشاشة مصممة خصوصًا للسماح للأشخاص بالتحدث مع شخص ما كما لو كانوا في الغرفة نفسها.

وبعد سنوات من الاختبار والمعاينات التقنية، تقدم جوجل خدمة Project Starline للعملاء بالشراكة مع إتش بي.

وقالت جوجل في تدوينة إنها تتعاون مع إتش بي لبدء تسويق Project Starline تجاريًا في وقت ما في عام 2025.

وتقول الشركة إن جوجل تعمل أيضًا على إدماج Project Starline في خدمات مؤتمرات الفيديو الشهيرة، مثل Zoom و Meet.

وقال أندرو ناركتر، المدير العام لخدمة Project Starline، في بيان: “تعد هذه خطوة مهمة نحو عالم يكون فيه الاتصال والتعاون ممكنًا بغض النظر عن مكان وجودك”.

وتضمنت النسخة الأولى من Project Starline حجرة دردشة فيديو ثلاثية الأبعاد حيث ترى إسقاطًا للشخص الذي تتحدث معه ويرى إسقاطًا لك كما لو كنتما تتحدثان مع بعضكما بعضًا في الغرفة نفسها تقريبًا.

وأدمجت جوجل لاحقًا هذه التقنية في ما يشبه جهاز تلفاز كبير مع نظام كاميرا مثبت في الجهة العلوية، بدلًا من حجرة كاملة، مما يجعلها عملية للمكاتب وقاعات المؤتمرات.

وقالت جوجل الآن إنها أخرجت Project Starline خارج المختبر وأحضرتها إلى مكان العمل، وتتعاون مع إتش بي لتصنيع نظام مؤتمرات الفيديو الثلاثي الأبعاد.

وقال أليكس تشو، رئيس الأنظمة الشخصية في إتش بي، في بيان: “تؤدي تجربة التعاون الغامرة دورًا مهمًا في إنشاء روابط بشرية حقيقية في البيئات المختلطة، ونحن فخورون بالشراكة مع جوجل لجلب هذه التكنولوجيا إلى السوق، وتسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتشكيل مستقبل التعاون”.

ووجدت جوجل أن تجربة النافذة السحرية لمؤتمرات الفيديو الواقعية الثلاثية الأبعاد أدت إلى تحسين الانتباه واسترجاع الذاكرة وإحساس عام بالحضور لدى مستخدميها.