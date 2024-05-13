الولايات المتحدة والصين تناقشان مخاطر الذكاء الاصطناعي

تجتمع الولايات المتحدة والصين في جنيف لمناقشة الذكاء الاصطناعي المتقدم، وشددت واشنطن على أن سياساتها لن تكون قابلة للتفاوض حتى في الوقت الذي تستكشف فيه المحادثات تخفيف المخاطر الناجمة عن التكنولوجيا الناشئة، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

وسعت إدارة الرئيس جو بايدن إلى إشراك الصين في مجموعة من القضايا للحد من سوء الفهم بين الخصمين.

وطرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية الصيني وانغ يي موضوع الذكاء الاصطناعي في شهر نيسان في بكين، واتفقا على إجراء أول محادثات ثنائية رسمية بينهما بخصوص هذا الموضوع.

وقد ضغطت وزارة الخارجية على الصين وروسيا لمطابقة التصريحات الأمريكية بأن البشر هم من يتخذون القرارات بخصوص نشر الأسلحة النووية، وليس الذكاء الاصطناعي.

وقال مسؤول كبير في الإدارة بخصوص إعطاء الولايات المتحدة الأولوية لقضية الأسلحة النووية: “هذا هو الاجتماع الأول من نوعه، ونتوقع إجراء مناقشة لمجموعة كاملة من المخاطر، مع أننا لن نحكم سابقًا على أي تفاصيل في هذه المرحلة”.

وقال المسؤول إن نشر الصين السريع لقدرات الذكاء الاصطناعي في القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية الوطنية غالبًا ما يقوض أمن الولايات المتحدة وحلفائها، مضيفًا أن المحادثات تسمح لواشنطن بالتعبير عن مخاوفها.

وأضاف المسؤول: “لا تركز المحادثات مع بكين على تعزيز أي نوع من أنواع التعاون التقني بأي طريقة من الطرق. سياسات حماية التكنولوجيا لدينا ليست قابلة للتفاوض”.

وذكرت وكالة رويترز أن إدارة بايدن تخطط لحماية نماذج الذكاء الاصطناعي المملوكة للولايات المتحدة المشغلة لروبوتات الدردشة الشهيرة، مثل ChatGPT، من أجل حماية التكنولوجيا من دول، مثل الصين وروسيا.

وتتنافس واشنطن وبكين على صياغة القواعد المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مع أنهما تأملان أيضًا استكشاف إمكانية تبني جميع البلدان بعض القواعد.

ولا تتفق البلدان بخصوص العديد من موضوعات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، مع أن واشنطن تعتقد أن التواصل بخصوص المخاطر الحرجة للذكاء الاصطناعي قد يزيد أمان العالم.

ويقود المسؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي تارون تشابرا والقائم بأعمال المبعوث الخاص لوزارة الخارجية للتكنولوجيا الحيوية والناشئة سيث سنتر المحادثات مع مسؤولين من وزارة الخارجية الصينية ومخطط الدولة واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.

ويخطط زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، لإصدار توصيات في الأسابيع المقبلة لمعالجة مخاطر الذكاء الاصطناعي، وقال شومر إن هذه التوصيات تتحول بعد ذلك إلى تشريعات مجزأة.

وأشار شومر إلى المنافسة مع الصين والأهداف المتباينة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك استخدامات المراقبة وتعرف الوجه، بصفتها سببًا لحاجة واشنطن إلى أخذ زمام المبادرة في صياغة القوانين بخصوص التكنولوجيا السريعة التقدم.

وتؤكد السلطات الصينية حاجة البلاد إلى تطوير تكنولوجيا ذكاء اصطناعي قابلة للسيطرة عليها.