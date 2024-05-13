المواقع الصحفية تحذر آبل من خططها لحجب الإعلانات

حذرت مجموعات صحفية بريطانية آبل من المضي قدمًا في خططها الرامية إلى حجب الإعلانات في المواقع الإخبارية عبر أداة جديدة لم يُكشف عنها بعدُ، وفقًا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وقالت تلك المجموعات في بيانها إن أي تحرك من آبل لتوفير أدوات لحجب الإعلانات قد “يعرّض الاستدامة المالية للصحافة للخطر”.

وتعتمد الكثير من المواقع الصحفية على الإعلانات كأحد مصادر الدخل الأساسية، بالإضافة إلى الاشتراكات الدورية، كما توفر بعض المواقع للمشتركين خيار إزالة الإعلانات لتجربة تصفح خالية من التشتت.

وتأتي تلك المستجدات عقب التقارير الأخيرة التي أفادت بأن آبل تنوي إضافة مزايا جديدة إلى متصفح سفاري الخاص بها، ومنها أداة يُطلق عليها “محو الويب Web Eraser” من شأنها السماح للمستخدمين بإزالة العناصر غير المرغوب فيها من صفحة الويب كالإعلانات والصور ومقاطع الفيديو، علمًا بأن أي تغييرات يجريها المستخدم في أي صفحة ويب ستُطبق تلقائيًا في كل مرة يزور فيها تلك الصفحة لاحقًا.

ويُعد متصفح سفاري متصفح الإنترنت الافتراضي في أجهزة آبل، كما يُعد ثاني أكثر المتصفحات استخدامًا في العالم بعد جوجل كروم.

وقالت صحيفة فايننشال تايمز إن رابطة وسائل الإعلام الإخبارية (NMA) أعربت عن مخاوفها من تأثير الأداة المخطط إطلاقها في إيرادات الصحافة الإلكترونية، مشيرة إلى اعتماد الكثير من الناشرين على الإعلانات كمصدر دخل رئيسي، وذلك في رسالة أُرسلت إلى رئيس شؤون حكومة المملكة المتحدة في شركة آبل.

وكشفت رابطة NMA عن مخاوفها من تضمين أدوات الذكاء الاصطناعي في تجربة تصفح المواقع؛ لأنها قد تزيل محتوى المقالات أو تغيره على نحو انتقائي دون أن يلاحظ المستخدم.

ومن المقرر أن تكشف آبل عن المزايا الجديدة في أنظمة التشغيل الخاصة بها في مؤتمر المطورين WWDC 2024 مطلع يونيو المقبل.