إطلاق “جيس شات” لتوفير إمكانيات الذكاء الاصطناعي التوليدي باللغة العربية

كشفت شركة (Core42)، التابعة لمجموعة (جي 42) الإماراتية، اليوم عن إطلاق تطبيق (جيس شات) Jais Chat، وهو عبارة عن روبوت دردشة سهل الاستخدام لنحو 400 مليون مستخدم ناطق باللغة العربية حول العالم، وقد طورته الشركة لتلبية الطلب المتزايد لإمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المنطقة.

ويتعرف روبوت (جيس شات)، الذي يدعم اللغتين الإنجليزية والعربية، العديد من اللهجات العربية والفروق الثقافية الدقيقة، مما يسهّل الترجمة والتواصل عبر اللغات على نطاق واسع، مدعومًا بأحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي. وقد صُمم الروبوت لتمكين المتحدثين باللغة العربية في جميع أنحاء العالم.

ويمنح التطبيق مستخدمي الهواتف الذكية حًلا مريحًا، يعزز مستوى الكفاءة، وإمكانية الوصول إلى النظام بسهولة، بالإضافة إلى توفير المساعدة المعززة بالذكاء الاصطناعي أثناء التنقل.

آلية عمل جيس شات:

يستند روبوت (جيس شات) في عمله إلى نموذج جيس 30B، النموذج اللغوي الكبير باللغة العربية الأكثر كفاءة في العالم، الذي دُرب على مجموعة بيانات واسعة النطاق تضم 126 مليار رمز عربي و251 مليار رمز إنجليزي و50 مليار رمز مميز.

وتوفر الخدمة الجديدة نتائج غير مسبوقة في معالجة اللغة العربية ودقتها ومعالجة اللغة الإنجليزية، وتنافس أفضل نماذج اللغة الإنجليزية ذات الحجم المماثل.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور أندرو جاكسون، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي في شركة (Core42): “لقد حظي نموذج جيس بأصداء إيجابية منذ إطلاقه في أغسطس 2023، وشهدنا تطورًا مهما في مقاييس الأداء مع إطلاق النموذج الأحدث (جيس 30B) مقارنة بسابقه (جيس 13B)، ومع اعتماد منهجية تركز في اللغة العربية، يعيد جيس رسم ملامح العلاقة بين الأشخاص الثنائيّي اللغة مع التكنولوجيا”.

وأضاف: “نواصل مسيرة التقدم مع تطبيق (Jais Chat) للهاتف المحمول لنمنح الجميع إمكانية الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي”.

ويفتح تطبيق (Jais Chat) آفاقًا جديدة للمنطقة، بدءًا من تعزيز وسائل التواصل الحكومية، ووصولًا إلى تحسين أتمتة خدمة العملاء وتمكين جميع القوى العاملة في مختلف القطاعات.

وأشارت شركة (Core42) إلى أنها ستطور روبوت (جيس تشات) ليتعامل مع مجموعة جديدة من المهام، بما يشمل معالجة المستندات، وضبط إعدادات المستخدم القابلة للتخصيص، وإمكانات المحادثة الصوتية، ودعم المؤسسات ونماذج الاشتراك للشركات التي تسعى إلى توفير قدرات وظيفية متقدمة ومتخصصة.