إطلاق تطبيق ChatGPT لحواسيب ماك

أعلنت شركة OpenAI إطلاق تطبيق جديد لروبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT للحواسيب التي تعمل بنظام ماك.

وسيتيح التطبيق إمكانية إجراء محادثات صوتية مباشرة مع الروبوت من الحاسوب سواء في الوضع الصوتي التقليدي المتاح بالفعل، أو باستخدام إمكانيات الصوت والفيديو في نموذج GPT-4o الجديد.

وبعد تثبيت التطبيق، يمكن تشغيله بطريقة اعتيادية، أو الوصول إليه بسرعة بالضغط على زري “Option ومسافة” معًا، ويتيح أيضًا التطبيق الإدخال النصي ورفع الصور والملفات والتقاط لقطات الشاشة وغير ذلك.

وسيتمكن المشتركون في خطة ChatGPT Plus المأجورة من الوصول إلى التطبيق الجديد في حواسيب ماك بدايةً من اليوم، كما سيكون متاحًا لباقي المستخدمين مجانًا لاحقًا خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت OpenAI إنها تعتزم إطلاق تطبيق ChatGPT لنظام ويندوز في وقت لاحق من العام الجاري.

ويُعد ذلك أمرًا غريبًا، لأن شركة مايكروسوفت تُعد الشريك الرئيسي لشركة OpenAI من الناحية المالية والإدارية والفنية.

وأعلنت شركة OpenAI أيضًا نموذج GPT-4o الجديد لكافة المستخدمين، إذ سيقدم أداءً ذكيًا مماثلًا لنموذج GPT-4 الحالي، مع دعم محسن للمدخلات النصية والصوتية والمرئية.

وبغض النظر عن الأسباب التي تقف خلف تأجيل إطلاق التطبيق لنظام ويندوز، فمن المحتمل أن تضيف مايكروسوفت المزايا الجديدة التي أعلنتها OpenAI مع نموذج GPT-4o إلى كافة منتجاتها، وأبرزها مساعد كوبايلوت الخاص بها.

وحسنت OpenAI أيضًا موقع الويب الخاص بروبوت ChatGPT، إذ حدثت الشاشة الرئيسية وتخطيطات الرسائل، من أجل تحسين تجربة المستخدم عند إجراء المحادثات مع ChatGPT.