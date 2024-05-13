أفضل تطبيقات الكتب الإلكترونية والصوتية لمُحبي القراءة

إذا كنت تفكر في البدء بقراءة الكتب الإلكترونية بدلًا من الكتب الورقية، فستحتاج إلى معرفة أفضل تطبيقات الكتب الإلكترونية التي يمكنك تثبيتها في هاتفك أو جهازك اللوحي، ومع أن الكتب الورقية توفر تجربة لا يمكن للكتب الإلكترونية محاكاتها، فإنها غالبًا تكون ثقيلة ومُكلفة، ويمكن أن تشغل مساحة كبيرة في منزلك.

تتوفر العديد من تطبيقات الكتب الإلكترونية التي تتضمن مجموعة واسعة من الكتب المتنوعة الإلكترونية والصوتية، وتوفر أفضل هذه التطبيقات مزايا متعددة لتعزيز تجربة القراءة.

فإذا كنت من مُحبي قراءة الكتب يمكنك تجربة واحد أو أكثر من التطبيقات التالية التي تُعدّ من أفضل تطبيقات الكتب الإلكترونية والصوتية:

1- تطبيق Amazon kindle:

يحتوي تطبيق Amazon kindle على مكتبة ضخمة من الكتب الإلكترونية والصوتية المجانية والمدفوعة، ويوفر هذا التطبيق مجموعة واسعة من المزايا لتخصيص تجربة القراءة؛ إذ يمكنك تخصيص الخطوط والهوامش وتباعد الأسطر، وتنظيم الكتب في مجموعات لتسهيل العثور على الكتاب الذي تريد قراءته.

سيتذكر Kindle أيضا الصفحة التي توقفت عندها في حال تبديل الأجهزة، وهذا يعني أنه يمكنك التبديل بين هاتفك وجهازك اللوحي وحاسوبك الشخصي دون أن تضطر إلى البحث عن الصفحة التي توقفت عندها.

يمكنك استخدام تطبيق Kindle بنحو مجاني أو الاشتراك في Kindle Unlimited للوصول إلى أكثر من مليون كتاب بسعر قدره 12 دولارًا شهريًا.

تطبيق Amazon kindle مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق Libby:

يتضمن تطبيق Libby مجموعة واسعة من الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية، ويسمح لك هذا التطبيق بحفظ الكتب للاستخدام في وضع عدم الاتصال حتى تتمكن من قراءتها حتى لو لم يكن لديك اتصال بالإنترنت، وفي حال كنت تُفضل استخدام جهاز القراءة الإلكتروني Kindle، يمكنك اختيار كتاب من تطبيق Libby، ثم إرساله بسهولة إلى جهاز القراءة.

يحتوي هذا التطبيق على مجموعة واسعة من خيارات التخصيص، حتى تتمكن من القراءة مباشرة من التطبيق وتدوين الملاحظات أيضًا؛ إذ يمكنك ضبط حجم النص ولون الخلفية وتصميم الكتاب، وتكبير المجلات والكتب المصورة، وإضافة الإشارات المرجعية والملاحظات إلى صفحات الكتب.

تطبيق Libby مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق Google Play Books:

يمنحك تطبيق Google Play Books إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية، وبعضها مجاني، وستجد أيضًا بعض الكتب المدرسية.

يمكنك قراءة الكتب في حال عدم الاتصال بالإنترنت، واستخدام القاموس للبحث عن معاني الكلمات غير المألوفة، كما يمكنك حفظ الملاحظات الخاصة بالكتب داخل التطبيق، وستتمكن من الوصول إلى جميع الملاحظات والكتب عبر الأجهزة المختلفة من خلال حسابك في جوجل، وإذا كان لديك حساب عائلي في جوجل، فيمكنك مشاركة الكتب بين جميع أفراد العائلة دون الحاجة إلى شرائها عدة مرات.

تطبيق Google Play Books مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق Kobo:

يُعدّ تطبيق Kobo من أبرز تطبيقات الكتب الإلكترونية، ويتضمن مجموعة كبيرة جدًا من أفضل الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية والروايات المصورة وكتب الأطفال، ويمكنك البحث عن الكتاب الذي تريده حسب المؤلف أو العنوان أو الموضوع.

عندما تبدأ بشراء الكتب الإلكترونية داخل التطبيق يتعلم Kobo تفضيلاتك، ثم يعرض قائمة من التوصيات التي تحتوي على اقتراحات للكتب أو المجلات الجديدة المناسبة لك. وهناك أيضًا مزية نشاط القراءة التي ستوضح لك مقدار الوقت الذي قضيته في أثناء القراءة في التطبيق، وما الكتب التي تقرأها حاليًا، وعدد الكتب التي قرأتها، وسيساعدك ذلك في تتبع عادة القراءة.

تطبيق Kobo مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق وجيز:

إذا كنت من مُحبي القراءة ولكنك لا تجد وقتًا كافيًا لقراءة الكثير من الكتب، فيمكنك قراءة ملخصات الكتب المفضلة لديك أو الاستماع إليها عبر تطبيق وجيز.

وجيز هو تطبيق عربي يتضمن مجموعة واسعة من ملخصات الكتب المسموعة والمقروءة التي يزيد عددها على 3000 ملخص، كما يتضمن هذا التطبيق 7000 مقتطف من حلقات لبرامج بودكاست عربية و150 رواية صوتية.

يُعدّ تطبيق وجيز من أكبر التطبيقات العربية التي تتضمن ملخصات للكتب الصوتية والمقروءة، وحلقات مختصرة لبرامج بودكاست عربية، وروايات مترجمة مسموعة؛ مما يتيح لك اكتساب المعرفة بأقل وقت ممكن.

يمكنك استخدام هذا التطبيق مجانًا أو الاشتراك في الخطة المأجورة للوصول إلى جميع الملخصات، وستتمكن من تحميل حلقات البودكاست والروايات وملخصات الكتب، للاستماع إليها دون إنترنت، كما ستحصل على اقتراحات لكتب وروايات و برامج بودكاست عربية مناسبة لاهتماماتك بواسطة الذكاء الاصطناعي، وغير ذلك العديد من المزايا.

تطبيق وجيز مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.