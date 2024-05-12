5 أسباب تدفعك إلى شراء جهاز iPad Air 2024 الجديد

أعلنت آبل العديد من المنتجات الجديدة في حدث (Let Loose) قبل عدّة أيام، ومنها: iPad Pro 2024 و Apple Pencil Pro ولوحة المفاتيح Magic Keyboard الجديدة، بالإضافة إلى iPad Air 2024.

يأتي جهاز iPad Air 2024 مع تحسينات كبيرة في العديد من الجوانب، وأبرزها: نوع المعالج، وحجم الشاشة، ومكان الكاميرا الأمامية، وجميع هذه التحسينات ستساعد بنحو كبير في تحسين أداء الجهاز اللوحي وتجربة استخدامه.

وإذا كنت تفكر في شراء جهاز iPad جديد، ولا تحتاج إلى جميع المزايا المتوفرة في طراز Pro، فإن إصدار جهاز iPad Air 2024 سيكون الخيار الأبرز الذي ينبغي التفكير فيه، ويعود ذلك لعدّة أسباب سنذكرها فيما يلي:

1- يتوفر بإصدار جديد يضم شاشة كبيرة:

مع أن الإصدارات السابقة من جهاز iPad Air لم تتوفر سوى بحجم واحد، فإن الجيل السادس iPad Air 2024 يأتي بحجمين، هما: 11 بوصة و 13 بوصة.

يُعدّ حجم الشاشة الذي يبلغ 13 بوصة خيارًا جديدًا كُليًا في سلسلة Air، ويمنحك هذه الحجم مساحة أكبر للعمل ومشاهدة المحتوى المرئي والدراسة، وهذا بدوره يعزز تجربة استخدام الجهاز اللوحي ويُسهل إنجاز العديد من المهام، كما أن هذا الحجم قريب جدًا من أحجام شاشات الحواسيب المحمولة التي تأتي بحجم قدره 14 بوصة أو 15 بوصة، وهذا يجعلك تفكر في اختيار طراز iPad Air 2024 الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة بدلًا من الحاسوب المحمول إذا كنت تفكر في شراء لوحة المفاتيح Magic Keyboard.

2- يعمل بمعالج آبل M2 الذي يمتاز بالقوة وسرعة الأداء:

يعمل الجيل السابق من iPad Air بمعالج M1 من آبل لكن طراز هذا العام يعمل بمعالج M2 الجديد والأقوى والأسرع من الطراز السابق، وهو المعالج نفسه الذي تعمل به العديد من حواسيب ماك بوك العالية الجودة.

تقول آبل إن معالج M2 يتضمن وحدة معالجة مركزية أسرع بنسبة قدرها 15%، ووحدة لمعالجة الرسومات أسرع بنسبة قدرها 25%، ونطاقًا تردديًا للذاكرة أكثر بنسبة قدرها 50% من الجيل السابق. بالإضافة إلى دعم العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي وهو أسرع بنسبة قدرها 50% من جهاز iPad Air الذي يعمل بمعالج M1.

ولتتعرف أهم مزايا الذكاء الاصطناعي المتوفرة في جهاز iPad Air 2024 يمكنك الاطلاع على مقال: “أهم مزايا الذكاء الاصطناعي في جهازي iPad Air و iPad Pro الجديدين“.

3- يضم كاميرا أمامية في منتصف الجانب الأيمن:

غيّرت آبل مكان الكاميرا الأمامية في الجيل الجديد من جهاز iPad Air، فبدلًا من وضعها في منتصف الجهة العلوية، أصبحت في منتصف الجانب الأيمن، وهذا أفضل بكثير لمكالمات الفيديو، ففي الإصدارات السابقة، كان عليك استخدام iPad في الوضع الرأسي في أثناء إجراء مكالمة فيديو، ولكن في الجيل الجديد ستتمكن من إجراء المكالمات المرئية في الوضع الأفقي، وستكون تجربة المكالمات مطابقة لتجربة المكالمات في الحاسوب المحمول.

4- يتوفر بأربعة خيارات من سعة ذاكرة التخزين الداخلية:

يأتي الجيل الخامس من iPad Air الذي صدر في عام 2022 بسعة تخزين أساسية تبلغ 64 جيجابايت، مع وجود خيار آخر بسعة قدرها 256 جيجابايت. أما الجيل السادس فيتوفر بأربعة خيارات من سعة ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، وواحد تيرابايت.

ستساعد مساحة التخزين الكبيرة في الاحتفاظ بالصور ومقاطع الفيديو والملفات والمستندات الضرورية للعمل أو الدراسة دون مواجهة مشكلة نفاد سعة التخزين بسرعة.

5- يُباع بسعر أقل من سعر طراز iPad Pro:

مع أن طرز iPad Pro تتفوق على طرز iPad Air بقوة الأداء، فإن طراز iPad Air 2024 الجديد يتمتع بأداء فائق القوة والسرعة، وسيكون خيارًا مناسبًا لك إذا كنت تريد جهاز آيباد يتمتع بمواصفات قوية ويُباع بسعر أقل من سعر جهاز iPad Pro.

يُباع جهاز iPad Air 2024 بسعر يبدأ من 599 دولارًا للطراز الذي يأتي بمقاس قدره 11 بوصة وبسعر يبدأ من 799 دولارًا للطراز الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة، وأما جهاز iPad Pro فيُباع بسعر يبدأ من 999 دولارًا.